PSG szykuje transferową bombę. "Efekt sytuacji z Mbappe"

Bernardo Silva to żywa legenda Manchesteru City, gdzie gra od 2017 roku, gdy Monaco sprzedało go za 50 milionów euro. Od tego czasu Portugalczyk rozegrał ponad 300 meczów w angielskim klubie, zdobył pięć mistrzostw kraju i upragnioną Ligę Mistrzów (2023).

REKLAMA

Zobacz wideo Poszło na ostro. Bartman zbeształ kibiców. "Użyjcie mózgu"

Manchester United znalazł następcę De Gei. Ostatnia prosta. 50 mln euro

I choć jego kontrakt wygasa dopiero za dwa lata, to możliwe, że już teraz zmieni klub. "Marca" donosi, że "Paris Saint Germain potrzebuje głośnych transferów, by przyćmić operę mydlaną związaną z Kylianem Mbappe w roli głównej".

Hiszpański dziennik dodaje, że Portugalczykiem, tak jak rok temu, zainteresowana jest Barcelona, ale w odróżnieniu od City nie jest w stanie zaoferować ok. 80 milionów euro, na ile wyceniany jest 28-latek.

Letnia rewolucja w PSG

Choć PSG zdobyło mistrzostwo Francji, to kibice nie mogą być do końca zadowoleni. I trudno się dziwić, skoro PSG już piąty raz w ostatnich siedmiu sezonach zakończyło rozgrywki Ligi Mistrzów na etapie 1/8 finału. Z klubu odeszli już Sergio Ramos (szuka drużyny) oraz Leo Messi (trafił do Interu Miami), a wciąż niepewny jest los Mbappe, który jest kuszony przez Real Madryt.

Szokujące wyznanie gwiazdora. Guardiola doprowadził go do rozpaczy. "Oszalałem"

Natomiast nowymi zawodnikami PSG zostali m.in. Milan Skriniar (opuścił Inter). Marco Asensio (odszedł z Realu Madryt), Lucas Hernández (były gracz Bayernu) czy ściągnięty za 60 mln ze Sportingu - Manuel Ugarte.

Ale wróćmy do Silvy. City to jego trzeci klub w karierze. Oprócz Manchesteru i Monaco, grał też w lizbońskiej Benfice, której jest wychowankiem. Na koncie ma też 82 mecze w kadrze Portugali.