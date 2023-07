Manchester United znalazł następcę De Gei. Ostatnia prosta. 50 mln euro

W 2011 roku Manchester kupił Davida De Geę za 25 milionów euro z Atletico Madryt. W ciągu 13 lat rozegrał 545 meczów, wpuścił 590 bramek, a 190 razy zachował czyste konto. W historii United tylko Wayne Rooney (559), Gary Neville (602), Paul Scholes (716) oraz Ryan Giggs (963) rozegrali więcej meczów od Hiszpana.

- Chciałem wyrazić moją wdzięczność za uznanie i miłość, jakich doświadczyłem w ostatnich 12 latach. Osiągnęliśmy sporo odkąd mój drogi sir Alex Ferguson sprowadził mnie do tego klubu i dał mi szansę, abym mógł nosić diabelską koszulkę. Za każdym razem, gdy ją zakładałem, byłem niesamowicie dumny. Dowodzenie zespołem, reprezentowanie tej instytucji, największego klubu na świecie, było zaszczytem, którego może dostąpić tylko niewielu piłkarskich szczęśliwców - takimi słowami pożegnał się bramkarz.

A kto zastąpi De Geę w Manchesterze?

"La Gazzetta dello Sport" twierdzi, że Hiszpana zastąpi Andre Onana, bramkarz Interu, dzięki którego interwencjom mediolańczycy awansowali w minionym sezonie do finału Ligi Mistrzów, gdzie ostatecznie przegrali z Manchesterem City (0:1).

United zaoferuje 50 milionów euro, a wraz z bonusami, Inter może zarobić nawet 60 mln. Jeśli Inter się zgodzi, a ma się zgodzić, to straci bardzo dobrego bramkarza, ale zarazem pochwali się transferowym majstersztykiem. A to dlatego, że Kameruńczyk trafił do Interu za darmo, gdy wygasła jego umowa z Ajaksem Amsterdam. 27-latek rozegrał w Interze 41 meczów, wpuścił 36 goli i 19 razy zachował czyste konto.

W środę lub czwartek Onana ma zostać zawodnikiem Manchesteru.