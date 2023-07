Hit transferowy na horyzoncie. Gwiazda Arsenalu na celowniku

Al-Nassr kilka miesięcy temu pokazało siłę na rynku transferowym, sprowadzając Cristiano Ronaldo. Na tym nie poprzestało i tego lata wykupiło z Interu Mediolan Marcelo Brozovicia za 18 milionów euro. Teraz chce pozyskać kolejnego znanego zawodnika.

Al-Nassr chce kolejną gwiazdę i rozwiąże problem Barcelony? Interesuje się Jorginho

Jak poinformował kataloński "Sport", Al-Nassr interesuje się Jorginho, piłkarzem Arsenalu i reprezentacji Włoch. Miałoby zapłacić za tego zawodnika około 12 milionów euro, czyli mniej więcej tyle samo, za ile jego obecny zespół pozyskał go w styczniu. Musi jednak się spieszyć, bowiem zainteresowanie wykazuje także kilka innych czołowych saudyjskich klubów.

"Here we go!". Barcelona dopięła swego. Lewandowski ma rywala

Według gazety transfer ten mógłby pomóc FC Barcelonie. To dlatego, że Al-Nassr rozważa także pozyskanie Francka Kessiego, ale na razie nie przedstawiło satysfakcjonującej propozycji. Oferuje znacznie mniej niż oczekiwane 30 mln euro. Ale gdyby pozyskało Włocha, zapewne zrezygnowałoby z Iworyjczyka. Wtedy Katalończycy mogliby albo go zatrzymać, albo sprzedać do klubu, który przedstawi o wiele korzystniejszą ofertę niż Saudyjczycy.

Jorginho rozegrał w Arsenalu 16 spotkań, nie strzelił w nich gola i zaliczył jedną asystę. Wcześniej występował między innymi w Chelsea, Napoli oraz Hellasie Verona. W reprezentacji Włoch zadebiutował w marcu 2016 r., w 48 występach zdobył pięć bramek i zanotował dwie asysty. Wygrał z nią Euro 2020.