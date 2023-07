Koniec epoki. Legenda opuszcza Manchester United

David De Gea trafił do Manchesteru United latem 2011 za 25 milionów euro z hiszpańskiego Atletico Madryt, w którym się piłkarsko wychował. Na Old Trafford spędził w sumie 12 lat, w trakcie których notował wzloty i upadki, ale zdołał wygrać mistrzostwo Anglii, Ligę Europy, Puchar Anglii, dwa Puchary Ligi Angielskiej i trzy Tarcze Wspólnoty.

Manchester United informuje: David de Gea po 12 latach odchodzi z klubu

I na tym koniec! Manchester United w sobotę oficjalnie poinformował, że wygasły 30 czerwca kontrakt Davida de Gei nie zostanie przedłużony.

"Legenda United na zawsze. Dziękujemy za wszystko" - napisano na Twitterze, przedstawiając oficjalną informację o odejściu 32-letniego bramkarza z klubu z Old Trafford.

Gra dla Polski i został wyróżniony. Manchester United otwiera mu drzwi

David De Gea był przez ten cały czas "jedynką" Manchesteru United. W ten sposób rozegrał dla "Czerwonych Diabłów" aż 545 meczów, w których zachował 190 czystych kont. Oba te wyniki są klubowymi rekordami United. W dodatku hiszpański golkiper dwukrotnie sięgał po Złotą Rękawicę Premier League, a także czterokrotnie po nagrodę Sir Matta Busby'ego dla najlepszego piłkarza sezonu w United wg kibiców, a także czterokrotnie po nagrodę Piłkarza Roku przyznawaną przez zawodników.

- Trzeba wielkiej jakości i charakteru, żeby uzyskać poziom potrzebny do rozegrania choćby jednego meczu w Manchesterze United. Zrobić to 545 razy przez 12 lat to wyjątkowe osiągnięcie, szczególnie na pozycji bramkarza, gdy za każdym razem jest się na świeczniku. Zdobyć po cztery nagrody dla piłkarza roku zarówno od kibiców, jak i kolegów z drużyny, pokazuje poziom jego występów i z pewnością David zostanie na zawsze zapamiętany, jako jeden z najlepszych bramkarzy w historii klubu - powiedział trener United Erik ten Hag.

- Osobiście jestem mu wdzięczny za 25 czystych kont w zeszłym sezonie, a także za ogólną postawę na boisku w trakcie mojego pierwszego roku pracy w klubie. Zarówno wszyscy piłkarze, jak i sztab szkoleniowy życzymy mu wszystkiego, co najlepsze w następnym etapie jego wspaniałej kariery - dodał Holender.

Wszystko wskazuje na to, że Davida de Geę w Manchesterze United zastąpi Kameruńczyk Andre Onana z Interu Mediolan, za którego "Czerwone Diabły" są gotowe zapłacić ponad 50 milionów euro.