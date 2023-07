Szokujące wyznanie gwiazdora. Guardiola doprowadził go do rozpaczy. "Oszalałem"

Faza grupowa Ligi Mistrzów w sezonie 21/22. Manchester City pokonał PSG 2:1. Okazuje się, że ten mecz był powodem, dla którego Gabriel Jesus odszedł do Arsenalu. - Guardiola przekazał nam skład na to spotkanie. Poszedłem prosto do pokoju i płakałem. Zadzwoniłem do mamy, żeby porozmawiać i jej przekazać, że odchodzę - tłumaczył napastnik Arsenalu w podcaście "Denilson Show".

