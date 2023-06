To nie żart. Son Heung-min jak Benjamin Button. Oficjalnie stał się dwa lata młodszy

Jak to w ogóle możliwe? Wszystko przez dekret podpisany przez prezydenta Korei Południowej - Yoon Suk-yeola. Zmienił on system liczenia wieku w azjatyckim kraju, który do 28 czerwca był inny niż ten, który znamy nie tylko z Europy, ale i całego świata.

Jeszcze do środy Koreańczycy do wieku osoby doliczali dziewięciomiesięczny okres ciąży, a urodziny świętowali 1 stycznia każdego roku. W przypadku Son Heung-mina oznaczało to, że w ojczyźnie już dawno skończył 32 lata.

Co innego widniało w papierach Tottenhamu, gdzie Koreańczyk ma jeszcze 30 lat. 31 skończy "dopiero" 8 lipca. Dzięki dekretowi wprowadzonemu w jego ojczyźnie sprawa została już wyprostowana, a piłkarz ma tyle samo lat w Europie co i w Korei Południowej.

To, że Son w jednej chwili "odmłodniał" o dwa lata niczego nie zmienia w jego europejskiej metryce. "Normalną datą" urodzenia Koreańczyk posługuje się od wielu lat. Zgodnie z "normalnymi" przepisami traktowany był już jako junior Hamburgera SV, do którego trafił w 2008 r. jako 16-latek.

Son młodszy jak Benjamin Button

Son opuścił Hamburg latem 2013 r. i za 10 mln euro trafił do Bayeru Leverkusen. Dwa lata później Koreańczyk wyjechał do Tottenhamu, który wraz z bonusami zapłacił za piłkarza 30 mln euro.

Od tamtej pory Son rozegrał w Tottenhamie 372 mecze, w których strzelił 145 goli i miał 80 asyst. W 2019 r. zagrał w finale Ligi Mistrzów, w którym Tottenham przegrał 0:2 z Liverpoolem. Rok wcześniej Koreańczyk wspomógł narodową kadrę U-23 na igrzyskach azjatyckich, które jego drużyna wygrała.

W reprezentacji Korei Południowej Son rozegrał 111 meczów, strzelił 37 goli. Jego największym sukcesem odniesionym z kadrą było wicemistrzostwo Azji zdobyte w 2015 r.