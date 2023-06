Gwiazdy odchodzą z Chelsea. Kolejny zawodnik na wylocie. Trafi do Włoch

Todd Boehly przejął rok temu Chelsea i choć klub wydał ponad pół miliarda euro na nowych zawodników, to nie przełożyło się to na dobre wyniki. Klub, który w 2021 wygrał Ligę Mistrzów pożegnał Thomasa Tuchelu na początku minionego sezonu i zastąpił go Grahamem Potterem. Brytyjczyk też nie dokończył sezonu. Wiosną do Londynu wrócił Frank Lampard, a latem zastąpi go Mauricio Pochettino. Nic w tym dziwnego, bo Chelsea zakończyła ligę na 12. miejscu. Ostatni raz tak źle było w sezonie 1993/94, kiedy Chelsea była 14. w lidze. Teraz londyńczycy przechodzą rewolucję.

REKLAMA

Zobacz wideo "Nie możemy podchodzić treningowo". Adam Małysz po kiepskim dla Polaków konkursie na skoczni normalnej

Gwiazdy odchodzą z Chelsea

Drużynę opuścili już m.in. Kai Havertz (trafił do Arsenalu), Mateo Kovacic (Manchester City), Kalidou Koulibaly (Al-Hilal), Edouard Mendy (Al-Ahli), N'Golo Kanté (Al-Ittihad Club). Teraz Chelsea na Milan zamieni Ruben Loftus-Cheek.

Media: Hit! To będzie najdroższy w historii piłkarz z Wysp Brytyjskich

To wychowanek The Blues, który w niebieskiej koszulce ponad 150 meczów. Choć miał łatkę wielkiego talentu, to dziś ma 27 lat i Chelsea żegna go bez żalu. 10-krotny reprezentant Anglii nie potrafił przebić się do pierwszego składu, by stać się kluczowym piłkarzem.

Ruben Loftus-Cheek jest uniwersalnym piłkarzem, ale najczęściej gra w środku pola. I właśnie w Milanie zastąpi Sandro Tonalego kupionego przez Newcastle. W czwartek rano Anglik przeszedł testy medyczne. Później udał się do siedziby klubu, by podpisać kontrakt do 2028 roku.

Milan to półfinalista Ligi Mistrzów, który zajął czwarte miejsce w Serie A.