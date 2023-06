Niesmaczna prezentacja po wielkim transferze. Szopka. Kibice nie mogli uwierzyć [WIDEO]

Choć Arsenal przez większą część sezonu prowadził w Premier League, nie zdołał ostatecznie wywalczyć mistrzostwa Anglii. Tytuł ponownie przypadł Manchesterowi City. Londyńczycy po rozczarowującym braku zwycięstwa w lidze rozpoczęli ofensywę transferową. Nowym nabytkiem zespołu z Emirates został Kai Havertz.

Kai Havertz zaprezentowany. W niefortunnym miejscu. Kibice kpią ze złości

W środę Arsenal ogłosił pozyskanie 24-letniego Niemca za 65 milionów funtów z lokalnego rywala - Chelsea. Havertz występował tam od 2020 roku i rozegrał 139 spotkań w barwach "The Blues". W trakcie swojego pobytu związał się z kolegami z drużyny. Ostatnio był gościem na weselu bramkarza Kepy Arrizabalagi.

I właśnie podczas uroczystości ślubnej Arsenal nagrał filmik, w którym ogłosił pozyskanie Havertza. To nie spodobało się kibicom i internautom. "To absolutnie szalone, aby nagrać takiego TikToka na weselu Kepy. Nie mogli poczekać?", "Dlaczego Kepa pozwolił na to na swoim ślubie?", "Brak szacunku" - czytamy.

Trzeba przyznać, że rzeczywiście klub wybrał dość nietypowe miejsce i nietypowe okoliczności do ogłoszenia transferu Havertza. Sam Kepa nie odniósł się do tej sprawy.

Havertz podczas swoich trzech sezonów w zachodniej części Londynu rozegrał 139 meczów, strzelił 32 gole i zaliczył 15 asyst we wszystkich rozgrywkach. Havertz w wyjątkowy sposób zapisał się w historii klubu, kiedy zdobył jedyną bramkę w wygranym przez Chelsea finale Ligi Mistrzów z Manchesterem City w 2021 roku.