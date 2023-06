Angielski gigant zaliczył wpadkę przed transferem. Nikt nie miał wiedzieć. A jednak [WIDEO]

Niedawno Florian Plettenberg przekazał, że Kai Havertz jest bliski przenosin do Arsenalu. W środę doniesienia te potwierdził Fabrizio Romano. Dziennikarz dodał, że Niemiec doszedł do porozumienia z angielskim klubem w sprawie wynagrodzenia i niedługo transfer ma zostać oficjalnie potwierdzony.

REKLAMA

Zobacz wideo Marciniak sędziował w IV lidze. "Bałem się, że swoją osobowością zabije ten mecz"

Wyciekły zdjęcia Havertza w koszulce Arsenalu

Obecnie jednak jeszcze do tego nie doszło, ale do sieci wyciekło już nagranie z prezentacji napastnika. Na filmiku widać piłkarza w stroju Arsenalu. Ujawniono także jego pierwszy wywiad. 24-latek stwierdził, że jest bardzo szczęśliwy, że trafił do tego kubu. "Kanonierzy" zaliczyli zatem sporą wpadkę.

"Nie mogliśmy". Dyrektor sportowy Wisły tłumaczy odejście największej gwiazdy

- To bardzo ekscytujące. Cieszę się, że dołączyłem do tego wspaniałego klubu. Ma tak długą historię i mam nadzieję, że możemy osiągnąć wiele rzeczy. Nie mogę się doczekać spotkania z zawodnikami i personelem. Mentalność zespołu stoi na wysokim poziomie i można to odczuć. To był jeden z powodów, przez które tak trudno było grać przeciwko Arsenalowi. Jest tu wielu utalentowanych piłkarzy i dzięki temu można osiągać wielkie rzeczy - powiedział Havertz. Pomimo że nagranie wyciekło przed oficjalnym ogłoszeniem transferu, nie zostało jeszcze usunięte z sieci i nadal można je obejrzeć.

Więcej tego rodzaju treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Transferowa ofensywa Arsenalu

Na tym transfery Arsenalu się nie kończą. Ostatnio mówi się również, że do stolicy Anglii ma trafić Jurrien Timber. Na temat tego transferu wypowiedział się Jakub Kiwior. Ponadto działacze starają się zakontraktować Declana Rice'a. "The Guardian" podaje, że są w stanie zapłacić za pomocnika ponad 100 milionów euro.

Kai Havertz od 2020 roku był piłkarzem Chelsea. Wówczas przeniósł się do tego klubu z Bayeru Leverkusen. Miniony sezon nie był dla niego zbyt udany. Rozegrał łącznie 47 meczów, w których strzelił tylko dziewięć goli. W klubie doszło do wielu przewrotów, zmieniono właściciela, trenera, a ostatnio odeszło też wielu zawodników.