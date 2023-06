David de Gea wykiwany przez Manchester United. A już wszystko było dogadane

32-letni David de Gea po sezonie 2022/2023 odebrał Złotą Rękawicę dla najskuteczniejszego bramkarza Premier League. Hiszpan w aż 17 meczach zachował czyste konto, ale zdarzały mu się też wpadki. - Manchester United nie ma z nim szans na kolejne trofea - stwierdził wprost były piłkarz tego klubu, Roy Keane.

David de Gea wykiwany przez klub. Nowa oferta kontraktu

Już miesiąc temu brytyjskie media pisały, że David de Gea ma przedłużyć wygasający 30 czerwca tego roku kontrakt z klubem z Old Trafford, ale Erik ten Hag nie da mu gwarancji, że będzie grał w podstawowej jedenastce. Manchester United w letnim oknie transferowym miał pozyskać zawodnika, który walczyłby o numer jeden.

Według informacji "The Athletic" de Gea kilka dni temu podpisał przedłużenie kontraktu z Manchesterem United. Problem jednak w tym, że dokumenty nie zostały podpisane przez klub. Pierwotnie brytyjskie media informowały, że Hiszpan przystał na obniżkę wynagrodzenia z 375 do 200 tysięcy funtów tygodniowo. Przy tym pierwszym wynagrodzeniu, był najlepiej zarabiającym bramkarzem świata. Angielski klub wycofał się jednak z pierwszych ustaleń i zaproponował Hiszpanowi jeszcze niższe wynagrodzenie. De Gea zastanawia się nad taką propozycją. Kuszą go również kluby z Arabii Saudyjskiej, ale piłkarz chciałby zostać w Europie.

David de Gea trafił do Manchesteru United w 2011 roku z Atletico Madryt za niespełna 20 mln funtów. Przez dwanaście lat wywalczył z klubem mistrzostwo Anglii, FA Cup oraz dwukrotnie Puchar Ligi. W sezonie 2016/17 triumfował w Lidze Europy. W sumie dla Manchesteru United zagrał aż 545 razy, wpuścił 590 goli, a 190 razy zachował czyste konto. W kadrze Hiszpanii wystąpił 45 razy, wpuścił 36 bramek, a 21 spotkań zakończył bez wpuszczonego gola.

Manchester United w ubiegłym sezonie zdobył League Cup, zagrał w finale FA Cup (przegrał 1:2 z Manchesterem City), był w ćwierćfinale Ligi Europy i zajął trzecie miejsce w Premier League.