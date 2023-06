Koulibaly zdradził, czemu poszedł do Arabii. "Wybrałem najlepszy klub"

Kwota transferu Senegalczyka miała wynieść około 25 milionów euro. To drugi najdroższy piłkarz w historii saudyjskiej ligi. Chelsea na byłego obrońcę Napoli wydała 38 milionów euro. Tam spędził tylko jeden sezon, w którym wystąpił łącznie w 32 spotkaniach. Chelsea ma za sobą najgorszy sezon od lat, zajęła dopiero 12. miejsce w lidze.

Koulibaly zdradza kulisy transferu. "Zrobiłem to dla rodziny"

Kalidou Koulibaly najlepsze lata swojej kariery spędził w Napoli. Był czołowym piłkarzem tej drużyny, wygrał z nią Puchar Włoch oraz Superpuchar. Nie doczekał jednak mistrzostwa, które łupem neapolitańczyków padło dopiero w tym roku. Miniony sezon spędził w Chelsea, a kilka dni temu stał się jednym z piłkarzy, który dołączył do wielkiego arabskiego zaciągu.

I choć dotychczas Arabia Saudyjska nie była kierunkiem dla gwiazd światowego futbolu - chyba że mocno przygaslych - to kluby z tego kraju postanowiły to zmienić. Kalidou Koulibaly w rozmowie z "Corriere dello Sport" ujawnił jednak, że do transferu przekonały go nie tylko wielkie pieniądze - ma tam zarabiać nawet 30 milionów euro - ale również sprawy prywatne.

- Jestem szczęśliwy, bo wybrałem najlepszy klub w tej lidze, jestem muzułmaninem i przybywam do dobrego kraju. Jestem podekscytowany tym, że będę jednym z pierwszych w rozwijających się rozgrywkach. Mam nadzieję, że pomogę Arabii Saudyjskiej i Al-Hilal napisać nową sportową historię. Oczywiście bardzo ważny jest też kontrakt - zaznaczył.

Koulibaly chce pomóc Senegalczykom

Piłkarze z Afryki po odniesieniu sukcesu często mają na utrzymaniu całą swoją rodzinę. Dowiadują się o istnieniu licznych kuzynów, o których normalnie zapewne nie mieliby pojęcia. Wygląda na to, że w podobnej sytuacji znajduje się Koulibaly. Część pieniędzy Senegalczyk chce też przeznaczyć na rozwój ojczyzny.

- Będę mógł pomóc całej swojej rodzinie i zapewnić jej godne życie. Od moich rodziców, po kuzynów, ale przede wszystkim będę mógł rozwijać swoją działalność społeczną w Senegalu. Zaczęliśmy od budowy kliniki pediatrycznej w miasteczku Ngano, gdzie urodzili się i wzięli ślub moi rodzice. (...) Ona pomoże przynajmniej 15 innym miejscowościom, ludziom, którzy teraz muszą podróżować 50 minut do najbliższego szpitala. Państwo wesprze nas personelem, ale mamy wiele innych pomysłów, które chcemy wcielić w życie. (...) Chcemy pomóc młodym, oni są przyszłością kraju i świata - zapowiedział reprezentant Senegalu.

Senegal to jedno z najbiedniejszych państw świata. PKB per capita w 2021 roku wynosiło zaledwie 1636$. Dla porównania w Polsce było to 17999$. Na 100 000 mieszkańców w Senegalu przypada tylko siedmiu lekarzy. Senegal jest państwem, gdzie blisko 80% ludzi pracuje w rolnictwie - nie ma żadnego dostępu do służby zdrowia.