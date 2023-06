Przepowiadali mu wielką karierę. Miał zostać gwiazdą Liverpoolu. Bolesny upadek

W grudniu 2011 roku brytyjskie media informowały, że mimo ofert od tak wielkich klubów jak: Manchester United, Manchester City, Tottenham, to Liverpool przekonał 16-letniego wówczas Ibe'a do podpisania kontraktu. Kwota transferu za wielce utalentowanego zawodnika miała wynieść ok. 500 tys. funtów. W pierwszej drużynie Liverpoolu Ibe zadebiutował w ostatniej kolejce sezonu 2012/2013 przeciwko QPR. Anglik zanotował nawet asystę przy golu Philippe Coutinho. Jesienią tego samego roku kilkanaście razy był na ławce rezerwowych, ale zagrał tylko dwa razy.

Całkowity rozpad kariery Ibe'a

W lutym 2014 roku Ibe został wypożyczony do Birminigham City (11 spotkań, po golu i asyście), a potem do Derby County (3 spotkania, dwie bramki i asysta). Tam jednak nie pokazał swoich wielkich możliwości. Mimo tego, w 2016 roku Bournemouth zapłaciło za wówczas 21-letniego zawodnika, który miał już za sobą debiut w reprezentacji Anglii U-21 - 18 milionów euro. - Jednak tutaj rozpoczął się rozpad jego kariery. W Bournemouth nic nie pokazał [92 mecze, 5 goli i 9 asyst - red.], więc jako wolny piłkarz pojechał do drużyny Derby występującej w Championship - czytamy w portalu klix.ba.

Jego całkowity upadek rozpoczął się w lipcu 2021 roku. Przez prawie pół roku był bowiem bez klubu. Dopiero w styczniu ubiegłego roku turecki Adanaspor podpisał z nim umowę. W Turcji był jednak zaledwie przez pół roku i nie zagrał żadnego spotkania. Od lipca ubiegłego roku Ibe nie ma klubu.

Zawodnik cały czas szuka nowego pracodawcy. Obecnie klub Chesterfield, występujący w National League (piąta liga angielska) pozwolił mu na treningi. Nie wiadomo jednak, czy Ibe zostanie w klubie i dostanie szansę występów w rozgrywkach ligowych. Na razie pojechał z zespołem na zgrupowanie do Portugalii i tam będzie chciał przekonać do siebie trenera.