Manchester City po sukcesie nie zwalnia tempa. Mają fundusze na ogromne wydatki

Manchester City znakomicie zakończył poprzedni sezon. Zespół prowadzony przez Pepa Guardiolę zdobył potrójną koronę, wygrywając nie tylko Premier League, ale też FA Cup oraz Ligę Mistrzów. Szczególnie ten ostatni triumf był ważny dla Guardioli, bo po raz ostatni wygrał LM w 2011 roku z Barceloną, pokonując 3:1 Manchester United w finale. Teraz klub pracuje nad wzmocnieniami na kolejny sezon, ale wkrótce może wydać wielkie pieniądze. Ale nie będzie to inwestycja w nowych piłkarzy.

REKLAMA

Zobacz wideo Marciniak sędziował w IV lidze. "Bałem się, że swoją osobowością zabije ten mecz"

Manchester City wyda aż 350 mln euro. Ale nie na nowych piłkarzy

Portal relevo.com podaje, że Manchester City ma w najbliższym czasie zainwestować aż 350 mln euro. W tym przypadku nie chodzi o kwotę, która ma zostać przeznaczona na sprowadzenie nowych piłkarzy. Chodzi o powiększenie pojemności Etihad Stadium oraz zbudowanie strefy rekreacyjnej wokół obiektu. Stadion należący do Manchesteru City ma powiększyć się o około siedem tys. dodatkowych miejsc (obecna pojemność wynosi 53400 krzesełek). Wokół stadionu ma pojawić się część biurowa, muzeum, klubowy sklep, 200-pokojowy hotel z 400 łóżkami oraz salę koncertową na 25 tys. osób.

Ta inwestycja pozwoli na to, by teren wokół Etihad Stadium był miejscem rozrywki dla kibiców przez cały rok, a to zwiększy przychody klubu poza dniami meczowymi. Miejsce koncertowe ma gościć nie mniej, niż 115 wydarzeń rocznie. Zdaniem "Relevo", prace nad całym kompleksem mają potrwać nie mniej, niż trzy lata, natomiast nie będą miały wpływu na przebieg meczów. Danny Wilson, dyrektor zarządzający City ds. operacyjnych podkreśla, że priorytetem klubu jest zapewnienie wielu korzyści dla lokalnej społeczności.

A co dzieje się w Manchesterze City pod kątem transferów? Niebawem do klubu powinien trafić Mateo Kovacić z Chelsea, który ma kosztować ponad 30 mln euro. Dodatkowo mistrz Anglii stara się m.in. o Josko Gvardiola z RB Lipsk, Declana Rice'a z West Hamu United czy Achrafa Hakimiego z Paris Saint-Germain. Z klubu odszedł już Ilkay Gundogan (wybrał ofertę Barcelony) i nie należy wykluczać, że wkrótce podobną drogą podąży Joao Cancelo, Kyle Walker czy Riyad Mahrez.