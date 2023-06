Sensacyjne informacje. Jest nowy chętny na Mbappe. Wykładają 250 milionów

Kylian Mbappe do czerwca 2024 roku związany jest umową z Paris Saint-Germain. Wydawało się, że Francuz wypełni ją i dopiero odejdzie, ale władze klubu są na niego wściekłe i chcą go sprzedać już tego lata. Wszystko przez klauzulę przedłużenia kontraktu o rok, z której zawodnik nie skorzystał. Media na całym świecie informowały, że Mbappe wreszcie spełni swoje marzenie i dołączy do Realu Madryt. Okazuje się, że kusi go jeszcze jeden wielki klub.

Real Madryt nie kupi Kyliana Mbappe? Kusi go Liverpool i chce zapłacić 250 milionów

Radio Marca dowiedziało się od bliskiego Katarczykom agenta piłkarskiego Marco Kirdemira o kolejnym klubie, gotowym zapłacić fortunę za Kyliana Mbappe. Rzekomo jest nim Liverpool, którego właściciele niechętnie wydają wielkie pieniądze, ale są gotowe zrobić wyjątek i zapłacić za Francuza 250 milionów euro.

Już w przeszłości w angielskich mediach pojawiały się głosy o chęci sprowadzenia Mbappe przez klub z Liverpoolu. Wydaje się jednak, że nadchodzące okno transferowe nie jest korzystne dla klubu, by kusić zawodników ze światowej czołówki. W kolejnym sezonie Liverpool, w przeciwieństwie do Realu, nie zagra w Lidze Mistrzów, a jedynie w Lidze Europy. Trofeum najważniejszych rozgrywek klubowych w gablocie Mbappe brakuje i Francuz prawdopodobnie chciałby powalczyć o nie już w najbliższym sezonie.

To może być koniec sagi transferowej Mbappe. Niebawem wszystko się wyjaśni

Trudno uwierzyć również, by Liverpool chciał płacić za Mbappe 250 milionów euro w obliczu potrzebnych zmian kadrowych na innych pozycjach. W ofensywie trener Jurgen Klopp dysponuje m.in. Mohamedem Salahem, Darwinem Nunezem i Luisem Diasem, a znacznie więcej kłopotów ma w środku pola. Tam niezwłocznie potrzebne jest klasowe wzmocnienie, ponieważ odszedł Naby Keita, do Juventusu wróci Arthur Melo, a Jordan Henderson, Fabinho i Thiago nie zapewniali odpowiedniej jakości w minionym sezonie.

Kosmiczny kontrakt Mbappe. Tyle ma zarabiać w Realu. Dziennikarz ujawnił

Gdyby jednak władze Liverpoolu skusiły Mbappe, to byłby to kolejny poważny cios Francuza wymierzony w Real. Obecni wicemistrzowie Hiszpanii już rok temu byli bliscy pozyskania gwiazdy PSG, ale ten postanowił przedłużyć kontrakt, czym zepsuł swoje relacje z prezydentem Relu Florentino Perezem.