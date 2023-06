Chelsea finalizuje kolejny duży transfer. Bierze napastnika z La Ligi

Chelsea w dwóch ostatnich oknach transferowych sprowadziła 18 zawodników za sumę ponad 600 milionów euro. To nie przełożyło się na wyniki, które były znacznie poniżej oczekiwań. A w związku z brakiem awansu do europejskich pucharów czy zatrudnieniem w roli trenera Mauricio Pochettino można było zakładać, że tego lata w kadrze zespołu dojdzie do sporych zmian.

REKLAMA

Zobacz wideo "To ja obudziłem zespół z Mołdawii. Biorę to na siebie"

Nicolas Jackson zostanie zawodnikiem Chelsea. Bardzo długi kontrakt

Londyńczycy mieli w planach pozyskanie między innymi nowego napastnika. Od pewnego czasu pracowali nad transferem Nicolasa Jacksona, który w ostatnim sezonie w barwach Villarrealu strzelił 13 goli i zanotował pięć asyst w 38 meczach.

Szczęsnemu nagle zrobiło się biało przed oczami. "Doktor, bo tu jest źle" [WIDEO]

Według informacji dziennikarza Fabrizio Romano Chelsea osiągnęła porozumienie w sprawie transferu. Wykupi 22-letniego Senegalczyka za 37 milionów euro, czyli nieco więcej niż wynosi jego klauzula odstępnego, lecz dzięki temu będzie mogła korzystniej rozłożyć płatność. Zawodnik w niedzielę zakończy dwudniowe testy medyczne i niebawem podpisze kontrakt obowiązujący do końca czerwca 2031 roku.

Więcej podobnych treści sportowych znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, Jackson zostanie drugim nabytkiem Chelsea w letnim oknie transferowym (nie licząc zawodników wracających z wypożyczeń). Wcześniej ogłosiła ona pozyskanie Christophera Nkunku z RB Lipsk, króla strzelców ostatniego sezonu Bundesligi, który kosztował 65 mln euro.

Saudyjczycy ubiegli Barcelonę. Finalizacja transferu finalisty LM na dniach

Exodus piłkarzy z Chelsea. Wielu z nich wybrało Arabię Saudyjską

Tego lata należy się spodziewać wielu odejść z Chelsea. Zakończą się wypożyczenia Joao Felixa (z Atletico Madryt) oraz Denisa Zakarii (z Juventus), nie zostaną też przedłużone kontrakty Tiemoue Bakayoko oraz N'Golo Kante, który trafi do saudyjskiego Al-Ittihad. Jego drogą zapewne podążą kolejni gracze: Hakim Ziyech (Al-Nassr), Kalidou Koulibaly (Al-Hilal) i Edouard Mendy (Al-Ahli). Blisko odejścia są także Kai Havertz i Mateo Kovacić, odpowiednio do Arsenalu i Manchesteru City.