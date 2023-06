Co z polskim trio w Brighton? "The Athletic": Tylko jeden może być spokojny

Brighton zakończył miniony sezon na szóstym miejscu w Premier League, przez co wywalczył awans do fazy grupowej Ligi Europy i zagra w europejskich pucharach po raz pierwszy w historii. Mimo tego sukcesu klub prowadzony przez Roberto De Zerbiego stracił Alexisa Mac Allistera, który odszedł za ponad 40 mln euro do Liverpoolu. Do tej pory Brighton sprowadził Jamesa Milnera z Liverpoolu, Mahmouda Dahouda z Borussii Dortmund (obaj bez odstępnego) oraz Joao Pedro z Watfordu za 34 mln euro. Niebawem do klubu trafi też Bert Verbruggen z Anderlechtu za 20 mln euro. A jak wygląda sytuacja Polaków?

Znane losy polskiego trio w Brighton. Tylko jeden może być pewny swego losu

"The Athletic" pochylił się w swoim artykule na trójce polskich piłkarzy, czyli Jakubie Moderze, Kacprze Kozłowskim i Michale Karbowniku. Zdaniem tego portalu, tylko ten pierwszy może być pewny tego, że będzie regularnie wykorzystywany w nowym sezonie przez Roberto De Zerbiego. "Okres przedsezonowy pozwoli włoskiemu trenerowi ocenić, ile czasu potrzebuje Moder, by odzyskać pełną sprawność i jak dobrze jest przygotowany do gry w jego stylu" - czytamy w artykule. "The Athletic" podkreśla, że Moder jest innym typem piłkarza w porównaniu do Moisesa Caicedo, który ma odejść do Chelsea.

W kontekście Kozłowskiego pojawia się określenie, że trafił do Anglii z "dużą reputacją" - odchodził z Pogoni Szczecin za 11 mln euro. Anglicy zwracają też uwagę na to, że podczas wypożyczenia w Vitesse grał jako lewoskrzydłowy. Jakie opcje w jego przypadku wchodzą w grę? "The Athletic" pisze, że Kozłowski może skorzystać z okazji, by przekonać do siebie trenera Brighton w trakcie okresu przygotowawczego lub wybrać inne opcje: drugi sezon w Vitesse (na to chęć przejawiał sam piłkarz - red.) bądź transfer do zupełnie innego miejsca w Europie.

Najmniejsze szanse na podbicie Brighton daje się Michałowi Karbownikowi, który wraca z wypożyczenia z Fortuny Dusseldorf. Jego umowa wygasa w czerwcu przyszłego roku, więc dla klubu to może być okazja do tego, by cokolwiek odzyskać za reprezentanta Polski. Niemieckie media ostatnio podawały, że chętnie Karbownika wypożyczyłoby Schalke, ale Brighton wolałby się go od razu pozbyć. "O ironio, De Zerbi potrzebuje większej głębi na bokach obrony, ale przeskok z 2. Bundesligi do Premier League jest spory. Wygląda na to, że za późno na powrót Karbownika do Brighton" - uważa "The Athletic".

Warto dodać, że Jakub Moder i Michał Karbownik trafiali do Brighton w tym samym czasie, a konkretniej w październiku 2020 roku. Wtedy Lech Poznań zarobił na Moderze 11 mln euro, a Legia Warszawa na Karbowniku - 5,5 mln euro.