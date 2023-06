Oficjalnie: N'Golo Kante ma nowy klub. Kosmiczny kontrakt

Kante ostatnie siedem lat spędził w Chelsea, z którą wygrał niemal wszystko, co było do wygrania. W 2017 r. Francuz zdobył mistrzostwo Anglii, po które sięgnął też rok wcześniej jeszcze jako zawodnik Leicester City.

W 2018 r. Kante świętował triumf w Pucharze Anglii, rok później dołożył do tego Ligę Europy. W 2021 r. odniósł największy sukces w piłce klubowej, wygrywając Ligę Mistrzów oraz Superpuchar Europy i klubowe mistrzostwa świata. Z Chelsea Kante nie zdobył tylko pucharu ligi, w którego finale grał dwa razy.

W trakcie kariery w Londynie Francuz został też mistrzem świata podczas mundialu w Rosji. O jego odejściu mówiło się jednak w ostatnich miesiącach. Poprzedni sezon nie był udany dla Kante z powodu kontuzji kolana, która wykluczyła go z kry na kilka miesięcy i przez którą stracił mistrzostwa świata w Katarze.

Kante zawodnikiem Al-Ittihad

Mimo to po powrocie Francuz należał do najlepszych zawodników w Chelsea. Klub zaoferował piłkarzowi roczne przedłużenie kończącej się umowy, jednak ten zdecydował się na wyjazd do Arabii Saudyjskiej. Kante związał się umową z Al-Ittihad, którego piłkarzem od 1 lipca będzie też jego rodak - Karim Benzema.

Kante podpisał czteroletni kontrakt, który gwarantuje mu zarobki w wysokości 25 mln euro za sezon. Francuz ma zostać oficjalnie zaprezentowany na początku lipca.

To kolejny zawodnik o światowej renomie, który w ostatnich dniach trafił do Arabii Saudyjskiej. Wszystko dzięki Funduszowi Inwestycji Publicznych Arabii Saudyjskiej, który przejął kontrolę nad czterema tamtejszymi klubami: Al-Ittihad, Al-Hilal, Al-Ahli, oraz Al-Nassr.

Za chwilę w ślady Kante mogą pójść inni zawodnicy Chelsea: Edouard Mendy, Kalidou Koulibaly, Hakim Ziyech i Pierre-Emerick Aubameyang. Ofertę z Arabii Saudyjskiej otrzymał też Romelu Lukaku, jednak przynajmniej na razie Belg nie chce do niej wyjeżdżać.