Chciała zniszczyć mu życie. Oto finał głośnej sprawy

Pod koniec maja brytyjskie media informowały o problemach, w które wpakowali się piłkarze związani z Chelsea - Ben Chilwell, Mason Mount i Billy Gilmour. Pierwsza dwójka nadal gra w londyńskim klubie, a ostatni z nich rok temu przeniósł się do Brighton. Ben Chilwell zorganizował we własnym domu imprezę, na którą zaprosił między innymi Masona Mounta. Obecna była także influencerka Orla Sloan, zwana "diabelskim dzieckiem". Był to początek problemów dla piłkarzy.

Orla Sloan nękała piłkarzy Chelsea. Teraz usłyszała wyrok

Mount spędził noc z kobietą na wspomnianej imprezie, a później krótko utrzymywał kontakt. Pomocnik zakończył tę znajomość, a Sloan nie mogła się z tym pogodzić. Zaczęła nękać go licznymi wiadomościami i telefonami oraz groziła, że pojawi się także w ośrodku treningowym. Jej ofiarą padł także Chilwell. Kobieta publikowała na Instagramie jego zdjęcia z innymi partnerkami. Gdy Sloan nie mogła skontaktować się z Mountem, postanowiła odezwać się do Gilmoura. Próbowała wmówić mu, że jest z nim w ciąży i podobnie jak w przypadku obecnego pomocnika Chelsea, dręczyła wiadomościami. Odbiło się to na jego zdrowiu i grze, ponieważ nie mógł spać i zażywał środki nasenne.

Piłkarze nie zostawili tak tej sprawy i poszli do sądu. Sloan przyznała się do ich nękania i we wtorek usłyszała wyrok. Sąd skazał ją na 12 tygodni więzienia w zawieszeniu na 18 miesięcy. Ponadto musi przejść 30-dniową terapię, a także odbyć 200 godzin prac społecznych. Sędzia nakazał również wypłacić Mountowi i Chilwellowi odszkodowanie w wysokości 300 funtów, a Gilmourowi 500 funtów. Prawnik Sloan w rozmowie z "The Independent" powiedział, że jego klientka była "naiwna" i ma wyrzuty sumienia.

Kolejne kłopoty Mounta. Jest bliski odejścia z Chelsea

Miniony sezon nie był udany dla Mounta. Pomocnik nie grał regularnie w wyjściowym składzie. Na boisku pojawił się łącznie w 35 meczach, w których strzelił trzy gole i zaliczył sześć asyst. W ostatnim czasie wiele mówi się na temat jego odejścia z Chelsea. Zdaniem zagranicznych mediów, pomocnik jest bliski przejścia do Manchesteru United. Chilwell z kolei w kwietniu przedłużył kontrakt z ekipą z Londynu do 2027 roku i prawdopodobnie zostanie w klubie. Podobnie wygląda sytuacja Gilmoura w Brighton, którego umowa jest ważna do 2026 roku.