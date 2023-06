Saudyjczycy się nie zatrzymują. Potężna oferta dla Chelsea. "Darmowe wyjście z więzienia"

Edouard Mendy, Kalidou Koulibaly, Hakim Ziyech, Callum Hudson-Odoi i Pierre-Emerick Aubameyang - to zdaniem angielskich mediów zawodnicy, którzy w najbliższych dniach lub tygodniach odejdą z Chelsea i podpiszą kontrakty z nowymi klubami w Arabii Saudyjskiej.

REKLAMA

Zobacz wideo Marciniak sędziował w IV lidze. "Bałem się, że swoją osobowością zabije ten mecz"

Dla Saudyjczyków byłby to kolejny krok w budowaniu marki własnej ligi po tym, jak Fundusz Inwestycji Publicznych Arabii Saudyjskiej (PIF) przejął cztery największe kluby w kraju. Dla Chelsea byłaby to natomiast szansa na zbilansowanie rachunków i budżetu po potężnych wydatkach na transfery w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Po zmianie właścicielskiej w maju zeszłego roku londyńczycy wydali na transfery blisko 600 mln funtów. Do klubu trafiło aż 16 nowych piłkarzy, co paradoksalnie doprowadziło do wielkiego kryzysu sportowego. Z nadmiernie szeroką kadrą nie poradził sobie ani Graham Potter, który zastąpił zwolnionego we wrześniu Thomasa Tuchela, ani Frank Lampard, który został następcą Pottera.

Absolutna dominacja Ronaldo. Tego jeszcze nikt nie dokonał. "Nie sądziłem, że mi się uda"

Dopiero 12. miejsce w poprzednim sezonie Premier League było wielkim rozczarowaniem dla klubu, który kilka tygodni temu ogłosił, że w kolejnych rozgrywkach zespół poprowadzi były szkoleniowiec Tottenhamu i PSG - Mauricio Pochettino. Argentyńczyk już ustalił priorytety transferowe, którymi zostały pozycje środkowego obrońcy, pomocnika oraz napastnika.

Można spodziewać się, że i tego lata Chelsea znów będzie aktywna na rynku transferowym. We wtorek klub ogłosił pozyskanie Christophera Nkunku z RB Lipsk, a jeszcze w tym tygodniu ma złożyć ofertę za pomocnika Brighton - Moisesa Caicedo - który wyceniany jest na około 80 mln funtów. Chelsea ma też aktywować klauzulę wykupu napastnika Villarrealu - Nicolasa Jacksona - który miałby kosztować 30 mln funtów.

Kontrowersyjna oferta Saudyjczyków dla Chelsea

Zanim jednak Chelsea ruszy po kolejne wzmocnienia, musi uszczuplić kadrę. Nie tylko ze względu na komfort pracy Pochettino, ale też, a może przede wszystkim po to, by nie mieć problemów z finansowym fair play. Klub musi zbilansować ostatnie wydatki i tu z pomocą przyszli Saudyjczycy, którzy przebywają w Londynie, by sfinalizować transfery aż pięciu zawodników.

Tak duża oferta nie jest przypadkowa. Boehly oraz Clearlake Capital Group, które posiada 60 proc. udziałów w Chelsea, mają za sobą bogatą historię biznesową z Saudyjczykami. Przed rokiem, gdy dochodziło do zmiany właścicielskiej w Londynie, angielskie media informowały nawet, że wielkie pieniądze w Clearlake Capital Group zainwestował właśnie PIF. Chociaż klub temu zaprzeczył, a w trakcie zmiany nie znaleziono żadnych powiązań, to relacje obu stron określane są jako "wzorowe".

Francuzi zachwyceni Polakiem. "Zasłużył na powołanie". U Santosa jeszcze nie zagrał

Odpowiadają za nie dwie czołowe postacie Chelsea. Jedną z nich jest Boehly, drugą Jonathan Goldstein z Clearlake Capital Group. Obaj są też związani z firmą nieruchomościową Cain International. Goldstein jest w niej dyrektorem generalnym, Boehly członkiem zarządu. W sierpniu zeszłego roku Cain International rozpoczęła projekt z PIF, w którym obie strony zainwestowały 900 mln funtów w sieć luksusowych hoteli.

Tak bliska współpraca właścicieli Chelsea z Saudyjczykami zaniepokoiła ligowych rywali londyńczyków. Jak poinformował dziennik "The Telegraph", władze ligi oraz UEFA znów mogą się przyjrzeć sprawie powiązań klubu z PIF i zapowiadanym transakcjom.

- PIF ma tak wiele inwestycji na całym świecie, że powinien zostać zmuszony do udowodnienia, że nigdzie nie dochodzi do konfliktu interesów. Kluby z Premier League będą chciały wykorzystywać Saudyjczyków jako bezpłatnego wyjścia z więzienia po karach za łamanie zasad finansowego fair play. Sprawa będzie jeszcze bardziej mętna i niejasna, jeśli okaże się, że PIF ma interes zarówno w klubie sprzedającym, jak i kupującym - to anonimowa wypowiedź przedstawiciela jednego z klubów Premier League, który podejrzewa Chelsea i Saudyjczyków o brudne zagrywki.

Na sprzedaży wyżej wymienionych piłkarzy Chelsea miałaby zarobić ponad 100 mln funtów. Ta kwota byłaby jeszcze większa, gdyby N'Golo Kante nie odszedł z klubu jako wolny zawodnik, a na przenosiny do Arabii Saudyjskiej zdecydował się Romelu Lukaku. Belg, który ostatni sezon spędził na wypożyczeniu w Interze Mediolan, również otrzymał propozycję od Saudyjczyków, jednak na razie miał nie być zainteresowany przenosinami do tamtejszej ligi. Lukaku, który nie chce też grać już w Chelsea, marzy o przenosinach do Mediolanu na stałe.

Dla Chelsea taki zastrzyk finansowy byłby znakomitą wiadomością po tym, jak w poprzednim roku klub zanotował stratę w wysokości ponad 120 mln funtów. Jeśli dodamy do tego pieniądze ze sprzedaży Masona Mounta, Mateo Kovacicia, Kaia Havertza czy Christiana Pulisica, które wydają się tylko kwestią czasu, okaże się, że klub wyjdzie na duży plus i znów bez stresu będzie mógł bez obaw szaleć na rynku transferowym.

Piłkarze Chelsea mieliby przenieść się do klubów, które niedawno zostały przejęte przez PIF. Kante we wtorek został ogłoszony zawodnikiem Al-Ittihad. Koulibaly może trafić do Al-Hilal, Mendy do Al-Ahli, a Ziyech do Al-Nassr, gdzie gra już Cristiano Ronaldo. Na razie nie wiadomo, na którą ofertę przystałby Aubameyang.