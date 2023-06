Saudyjczycy chcą rozkupić giganta. Negocjują transfery czterech gwiazd

Z perspektywy czasu aż trudno uwierzyć, że w 2021 roku Puchar Europy zdobyła Chelsea Thomasa Tuchela. Na początku obecnego sezon Niemiec został zwolniony, a zastąpił go Graham Potter. Ale i on nie dotrwał do końca sezonu. Wiosną do Londynu wrócił Frank Lampard, a The Blues zakończyli rozgrywki Premier League dopiero na 12. miejscu. Ostatni raz tak źle było w sezonie 1993/94, kiedy Chelsea była 14. w lidze. Słowem, Chelsea ma za sobą najgorszy sezon od 29 lat.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski: Gdy Kuba pojawił się na zgrupowaniu czuło się coś wyjątkowego

Nic więc dziwnego, że wielu piłkarzy myśli o zmianie drużyny. A że trwa ofensywa transferowa arabskich klubów, to kilku zawodników Chelsea może trafić do ligi saudyjskiej.

Gianluca Di Marzio, ekspert od rynku transferowego, donosi, że 31-letni Edouardo Mendy, rezerwowy bramkarz, jest kuszony przez Al-Ahli Saudi FC, czyli ten sam klub, który próbuje ściągnąć Riyada Mahreza z Manchesteru City. Natomiast kupiony rok temu z Napoli Kalidou Koulibaly, który rozczarował w minionym sezonie, jest na celowniku Al Hilal, trzeciej siły saudyjskiej ligi.

Za to Al Nassr, gdzie występuje Cristiano Ronaldo, próbuje ściągnąć Hakima Ziyecha, który nie potrafił się przebić w Anglii. Mało tego! Saudyjczycy kuszą także Romelu Lukaku, który przebywa na wypożyczeniu w Interze, jednak Belg zamierza zostać w Mediolanie na kolejny sezon.

Dlaczego Saudyjczycy rzucili się na piłkarzy Chelsea?

Ciekawą teorię przedstawia "Daily Mail". Brytyjski brukowiec przypomina, że saudyjscy właściciele Newcastle, a więc fundusz Public Investment, jest także głównym inwestorem w nowym większościowym udziałowcu Chelsea - Clearlake Capital.

Chelsea zapłaciła za niego 40 milionów. Teraz żegna bez żalu. Totalny niewypał

"Saudyjczycy muszą uważać, by nie skończyć jak Chińczycy"

Przy głośnych transferach szejków warto się na chwilę zatrzymać, by zrozumieć, jakie zagrożenia czekają na Saudyjczyków. Powinni uważać, by nie skończyć jak Chińczycy. Jeszcze na początku XXI wieku Chiny miały mocną, jak na Azję, reprezentację. Potrafiły zdobyć srebrny medal Pucharu Azji w 2004 roku. Dziś nie potrafią się nawet zakwalifikować na ten turniej. Dodatkowo, oni również prowadzili politykę sprowadzania gwiazd futbolu, kusząc ich wielką kasą. W niczym im to jednak nie pomogło.

- Jeśli Saudyjczycy przesadzą z wielkimi transferami i zaburzą proporcje, to straci ich reprezentacja. Im będzie więcej gwiazd w lidze saudyjskiej, tym gorsze wyniki będzie osiągała reprezentacja. Obawiam się, że ostatnie transfery szejków to będzie gwóźdź do ich trumny - mówił nam Adam Błoński z azjagol.com.

Więcej o tym przeczytacie TUTAJ.