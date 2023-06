Piłkarz oskarżony o gwałt odchodzi z giganta. To może być koniec poważnej kariery

Benjamin Mendy został aresztowany w sierpniu 2021 r., po czym zwolniono go za kaucją. Proces ruszył jednak dopiero rok później. Ostatni raz w meczu Manchesteru City wystąpił 15 sierpnia 2021 r. przeciwko Tottenhamowi.

Mendy został postawiony przed sądem pod zarzutem dokonania serii gwałtów w okresie od października 2018 r. do sierpnia 2021 r. Wspólnie z kolegą - 41-letnim Louisem Sahą Matturiem - miał zaczepiać młode kobiety na imprezach i zwabiać je do posiadłości w Cheshire, by uprawiać z nimi stosunek seksualny. Część kobiet oskarżyła Mendy'ego o gwałt. Na początku stycznia piłkarz został jednak oczyszczony z zarzutów.

Mendy w trakcie procesu utrzymywał, że wszystkie kobiety, które oskarżyły go o gwałt, uprawiały z nim stosunek za obopólną zgodą. Zaprzeczył również, jakoby molestował kobietę, która twierdziła, że wykorzystał ją seksualnie w kuchni. Na piłkarzu ciążyły jednak jeszcze dwa zarzuty - jeden dotyczył gwałtu, a drugi napaści na tle seksualnym.

Współoskarżony - Louis Saha Matturie - również usłyszał wyrok uniewinniający w przypadku trzech zarzucanych gwałtów. Ława przysięgłych nie była jednak w stanie wydać werdyktu w sprawie sześciu innych zarzutów, które ciążyły na 41-latku, w tym czterech rzekomych gwałtów na trzech kobietach i napaści seksualnej na dwie inne.

Manchester City zwolnił Mendy'ego

Sprawa wróci jednak do sądu po serii odwołań. 26 czerwca ruszy ponowny proces Mendy'ego. Adwokat zawodnika stwierdził, że był zachwycony pierwotną decyzją sądu i "nie może się doczekać ponownego uniewinnienia swojego klienta w kolejnym procesie".

W piątek Manchester City poinformował o tym, że Mendy odejdzie z klubu. Co ciekawe, informacja o tym, że wygasająca w czerwcu 2023 r. umowa nie zostanie przedłużona, pojawiła się jedynie na oficjalnej stronie Premier League. Manchester City nie wydał w tej sprawie oficjalnego komunikatu.

Mendy trafił do Manchesteru City w lipcu 2017 r. z Monaco. Anglicy mieli zapłacić za piłkarza około 50 mln funtów. Sam zawodnik miał zarabiać blisko pięć mln funtów rocznie. W ciągu sześciu lat Mendy rozegrał jednak tylko 75 meczów, w których strzelił dwa gole.