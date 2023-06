Chelsea zapłaciła za niego 40 milionów. Teraz żegna bez żalu. Totalny niewypał

Sześć lat temu Chelsea ściągnęła Tiemoue Bakayoko z AS Monaco za 40 milionów euro. Francuz nie zrobił jednak kariery w Premier League i często był wypożyczany do innych klubów. W czerwcu wrócił do Londynu, ale jego przygoda z Chelsea dobiegła właśnie do końca.

3 EUGENE HOSHIKO/AP Otwórz galerię Na Gazeta.pl