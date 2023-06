Wielkie gwiazdy na wylocie z Manchesteru City. Aż sześć nazwisk

Manchester City zakończył sezon 22/23 z potrójną koroną, wygrywając Premier League, FA Cup oraz Ligę Mistrzów. To drugi tryplet w trenerskiej karierze Pepa Guardioli, bo wcześniej dokonał podobnego wyczynu z Barceloną. Hiszpan ma już 35 trofeów na koncie i goni pod tym względem sir Alexa Fergusona, który wygrał aż 49 pucharów w trakcie swojej kariery trenerskiej. Manchester City będzie przygotowywać się za kilka tygodni do kolejnego sezonu i niewykluczone, że podejdzie do nowych rozgrywek ze sporymi zmianami w kadrze.

REKLAMA

Zobacz wideo Błaszczykowski żegna się z kadrą. "Reprezentacja zawsze była dla mnie najważniejsza"

Manchester City straci sześciu piłkarzy latem? To możliwy scenariusz

Kataloński dziennik "Sport" informuje, powołując się na źródła z Anglii, że łącznie sześciu zawodników może odejść z Manchesteru City w letnim oknie transferowym. W tym gronie znajduje się Bernardo Silva, Ilkay Gundogan, Aymeric Laporte, Kyle Walker, Riyad Mahrez oraz Joao Cancelo. W ostatnich tygodniach media szczególnie pisały o przyszłości tego pierwszego. Silva przez wiele tygodni był przymierzany do FC Barcelony, ale teraz głównym faworytem wydaje się Paris Saint-Germain, które już porozumiało się z piłkarzem. Teraz trwają rozmowy między klubami.

Gundogan jest jedynym zawodnikiem z tej listy, który będzie do dyspozycji bez kwoty odstępnego od początku lipca. Tak jak Silva, głównie był łączony z Barceloną, ale ostatnio pojawiły się wieści, że mógłby trafić do PSG lub wrócić do Borussii Dortmund. Prawdopodobnie Manchester City jeszcze powalczy o zatrzymanie Niemca, proponując mu nowy kontrakt. Laporte chce odejść z klubu, ponieważ nie może liczyć na regularną grę. Dodatkowo Man City może wkrótce sprowadzić Josko Gvardiola. Jego umowa wygasa w czerwcu 2025 roku.

A co z resztą piłkarzy? Mahrez jest kuszony przez kluby Arabii Saudyjskiej, ale Manchester City liczy na uzyskanie pewnej kwoty odstępnego. Niemniej odejście Algierczyka nie jest wykluczone. W kontekście Walkera sytuację monitorują nie tylko kluby saudyjskie, ale też Aston Villa, West Ham czy Sheffield United. A Cancelo? Wróci z wypożyczenia z Bayernu Monachium, ponieważ Niemcy nie zapłacą 70 mln euro. Portugalczyk może opuścić Man City, a poza Barceloną na niego spogląda m.in. Arsenal.

Równie ciekawie może być też w kontekście transferów do Manchesteru City. Poza wspomnianym Gvardiolem do klubu mógłby trafić Declan Rice z West Hamu United, Mateo Kovacić z Chelsea czy Benjamin Pavard z Bayernu Monachium.