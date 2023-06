Latem 2019 roku Atletico Madryt zainwestowało wielkie pieniądze w Joao Feliksa, kupując go z Benfiki za 127 mln euro. Wydawało się, że to dobre miejsce, by Felix grał na miarę swojego potencjału i w szybkim tempie podbił Europę, ale nie był w stanie dobrze się odnaleźć w drużynie Diego Simeone. To na początku roku zaowocowało wypożyczeniem do Chelsea w drugiej części poprzedniego sezonu, ale Mauricio Pochettino nie widzi go w tym klubie na stałe, więc Portugalczyk nie zostanie wykupiony.

"Felix to klasa średnia". Portugalczyk może zaliczyć krok w tył w swojej karierze

Hiszpański dziennik "Marca" pisze wprost, że Joao Felix stał się klasą średnią w europejskiej piłce. Atletico Madryt może szukać okazji do tego, by sprzedać Portugalczyka i odzyskać część pieniędzy, które w niego zainwestowało. Giganci Premier League nie składają za niego ofert, co może oznaczać, że będzie musiał zejść o jeden szczebel niżej, by się ponownie przebić. W gronie zainteresowanych klubów znajduje się m.in. Aston Villa (która zagra w Lidze Konferencji Europy) czy Wolverhampton. Na korzyść tego drugiego zespołu przemawia fakt, że jego agent Jorge Mendes ma z nim dobre relacje.

Jedynym zespołem z Anglii zdaniem tamtejszych dziennikarzy, który mógłby sprowadzić Felixa i zapewnić mu grę w Lidze Mistrzów jest Newcastle United, ale na razie to Portugalczyk jest im zaoferowany, a klub jeszcze nie wyraził zainteresowania. "The Sun" dodaje, że Felix mógłby dołączyć do Galatasaray, czyli świeżo upieczonego mistrza Turcji. "Na nieco ponad trzy tygodnie przed powrotem Felixa na zgrupowanie Atletico, czego wolałby uniknąć i piłkarz, i Simeone, przyszłość jest nierozstrzygnięta" - czytamy w artykule.

Wcześniej pojawiały się informacje, że Atletico Madryt jest gotowe rozstać się definitywnie z Feliksem, ale nie chce go oddawać do Realu Madryt lub FC Barcelony. Warto zauważyć, że przy okazji wypożyczenia do Chelsea pojawiały się informacje, że Anglicy mogliby go wykupić za około 100 mln euro. Felix zagrał w 40 meczach poprzedniego sezonu w barwach Atletico Madryt oraz Chelsea, w których strzelił dziewięć goli i zanotował trzy asysty. Jego umowa z klubem ze stolicy Hiszpanii wygasa w czerwcu 2027 roku.