Warto być miłym dla Guardioli. Ujawnili, co zrobił z premią za triumf w lidze. Klasa

Manchester City ma za sobą historyczny sezon, zakończony potrójną koroną. Drużyna Pepa Guardioli sięgnęła po mistrzostwo i Puchar Anglii oraz trofeum Ligi Mistrzów. Wszystkie te triumfy przyniosły zespołowi wielkie pieniądze - mówi się o łącznie 331,5 miliona euro. Kwota zostanie rozdzielona na wszystkich pracowników klubu, choć najwięcej dostaną piłkarze i trenerzy. Okazuje się, że osoby pracujące na niższych szczeblach także mogą liczyć na spore wynagrodzenie. Wszystko dzięki wyjątkowemu gestowi Guardioli.

Wielkie serce Guardioli. Oddał całą premię pracownikom Manchesteru

Jak donoszą dziennikarze "Daily Mail", hiszpański szkoleniowiec postanowił przekazać swoją premię za zwycięstwo w Premier League na rzecz poszczególnych członków sztabu Manchesteru. Mowa m.in. o recepcjonistach czy pracownikach ochrony, którzy także odegrali znaczącą rolę w sukcesie drużyny.

"Guardiola podkreślił, że do ostatnich triumfów przyczynił się cały personel, dlatego też przekazał darowiznę dla znacznej liczby pracowników. Hiszpan jest niezwykle popularną postacią w Manchesterze City, a jego ostatni akt hojności znacznie zwiększy wartość premii, które zostały już przyznane osobom za kulisami" - czytamy.

Nie wiadomo, o jakiej konkretnie kwocie mowa, ale spekuluje się, że Guardiola otrzymał aż 750 tysięcy funtów premii - całość tej sumy przeznaczył dla pracowników niższego szczebla.

Manchester zbroi się przed sezonem

Teraz przed Manchesterem pracowite lato. Klub będzie musiał dokonać kilku wzmocnień, by nie tylko utrzymać, ale i podnieść poziom drużyny. Na szczycie listy życzeń znalazł się Josko Gvardiol, środkowy obrońca RB Lipsk. Negocjacje nie są jednak łatwe, ponieważ obecny pracodawca Chorwata chce zarobić ogromne pieniądze. Zdaniem Fabrizio Romano Gvadriol może zostać najdrożej sprzedanym obrońcą w historii - obecnie jest nim Harry Maguire - 87 milionów euro.

Dodatkowo dziennikarz informował, że trwają też pracę nad pozyskaniem Mateo Kovacicia. Nie wiadomo też, co z przyszłością Ilkaya Gundogana, który jest bliski porozumienia z FC Barceloną. Z Manchesterem może pożegnać się także Bernardo Silva - zainteresowanie nim wyraziło Paris Saint-Germain. Jasna stała się za to przyszłość Guardioli - zdaniem "The Guardian" Hiszpan zostanie na ławce trenerskiej Manchesteru jeszcze przez dwa lata - aż do wygaśnięcia obecnego kontraktu.