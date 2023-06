Media: Sensacyjny ruch Newcastle. Idą po gwiazdę Interu. To byłby megahit

- Newcastle United zbliża się do sensacyjnego transferu o wartości 50 milionów funtów. Podpisze kontrakt z Nicolo Barellą z Interu Mediolan. Może on być jednym z dwóch transferów pomocników planowanych przez Newcastle tego lata - pisze brytyjski dziennik "The Daily Telegraph".

REKLAMA

Zobacz wideo Sposób na patologię w polskiej piłce

Tego jeszcze nie grali! Tak może wyglądać ustawienie Polski na mecz z Niemcami

Nicolo Barella bohaterem hitowego transferu. Ma trafić do Newcastle United

Według angielskich dziennikarzy Newcastle United, czwarta drużyna Premier League, zapłaci za transfer jednego z najlepszych środkowych pomocników Serie A 50 milionów funtów. Zawodnik przez portal "Transfermarkt" wyceniany jest na więcej, bo 70 milionów euro. Gdyby udało się Anglikom pozyskać zawodnika za taką kwotę, to wydaje się, że zrobiliby złoty interes. Barella uznawany jest przecież za jednego z najlepszych na świecie na swojej pozycji.

Nicolo Barella to kluczowy zawodnik Interu Mediolan. Z klubem tym w ubiegłym sezonie dotarł do finału Ligi Mistrzów. Reprezentant Włoch zagrał w sezonie 2022/2023 w 52 spotkaniach. Zdobył dziewięć bramek i miał dziesięć asyst. W sumie dla Interu Mediolan wystąpił w 187 meczach, zdobył 20 goli i miał 44 asysty.

Zwrot ws. Milika. Przerwał milczenie. Ale najpierw wkroczył rzecznik. "Ile?!"

Barrella zagrał 43 razy w reprezentacji Włoch. Zdobył osiem goli i miał sześć asyst.