Oto "nowy Haaland". To może być transferowy hit

Rasmus Hojlund dał się poznać szerszej publiczności przy okazji ostatnich meczów reprezentacyjnych. 20-latek zanotował kapitalne otwarcie eliminacji do Euro 2024 i w dwóch meczach strzelił pięć goli dla Danii - trzy z Finlandią (3:1) i dwa z Kazachstanem (2:2). Chwilę później napastnik Atalanty był łączony z Manchesterem United. Ponieważ okienko transferowe już niedługo zostanie otwarte, temat wrócił jak bumerang.

Manchester United chce mieć swojego Haalanda. "Mogę sobie wyobrazić wiele scenariuszy"

"Nowy Haaland" dostał pytanie o potencjalny transfer do United podczas poniedziałkowej konferencji prasowej przy okazji rozpoczęcia zgrupowania reprezentacji Danii. Na razie piłkarz jest ostrożny i unika konkretów. - To ogromny klub, więc musiałem zrobić coś dobrego, skoro mówią, że mnie chcą - stwierdził kurtuazyjnie, cytowany przez "Tipsbladet". - Musimy zobaczyć, co się stanie. Mogę sobie wyobrazić wiele scenariuszy, które mogą się wydarzyć w związku z zainteresowaniem napastnikami tego lata. Jest wiele klubów, w których brakuje dziewiątek, więc na pewno coś się może jeszcze zmienić i wtedy zobaczymy, gdzie się w tym wszystkim odnajdę - dodał.

Hojlund zaprzeczył także doniesieniom, że już odbył wideokonferencje z trenerem angielskiego zespołu Erikiem ten Hagiem. Wygląda jednak na to, że rzeczywiście szykuje się do odejścia. Okazuje się, że właśnie zatrudnił agencję menedżerską. Wcześniej bowiem nie posiadał agenta i nie był już w stanie odpowiadać na zapytania zainteresowanych klubów. Duńczyk zdecydował się na nietypowe rozwiązanie, gdyż jak sam przyznał, jest ona na okresie próbnym, ale nie chciał zdradzić, co to za agencja.

Na razie napastnik deklaruje, że skupia się na grze w Atalancie Bergamo. - Bardzo się cieszę, że jestem w Atalancie, a po wakacjach zagramy w europejskich pucharach. Znalazłem się więc w naprawdę dobrym miejscu, więc teraz trzeba będzie zobaczyć, co dalej - zakończył.

Rasmus Hojlund ma za sobą niezwykle udany sezon. Poza kapitalnym wejściem do reprezentacji błyszczał także we Włoszech. W 34 meczach zdobył 10 bramek i miał cztery asysty. Portal Transfermarkt.de wycenia go na 35 mln euro.