Media: Chelsea podjęła decyzję ws. antybohatera finału LM. Zaskoczenie

Romelu Lukaku w ostatnich latach dzieli swoje piłkarskie życie na Inter Mediolan i Chelsea. W 2019 roku dołączył do włoskiego zespołu, a dwa lata później odszedł do Londynu za 113 milionów euro. Tam jednak się nie sprawdził i przed sezonem 2022/23 wrócił do Mediolanu w ramach rocznego wypożyczenia. Zagrał niezły sezon, w którym zdobył 14 goli i zaliczył siedem asyst, ale Inter nie ma zamiaru korzystać z klauzuli wykupu.

Romelu Lukaku ważną postacią w Chelsea? Nie przeszkodzi fatalny finał Ligi Mistrzów

W ostatnich dniach Lukaku znalazł się na ustach piłkarskiego świata. Belg stał się antybohaterem finału Ligi Mistrzów, ponieważ z bliska uderzył w Edersona i zablokował, lecący w bramkę strzał jednego z kolegów. Tym samym zaprzepaścił szansę Interu na dogrywkę i prawdopodobnie w takim stylu pożegnał się z zespołem. Jeszcze przed finałem "La Gazetta dello Sport" informowała, że Inter nie planuje korzystać z klauzuli wykupu zawodnika.

Oznacza to, że Lukaku wróci do Chelsea, z którą ma ważny kontrakt do czerwca 2026 roku. "Daily Mail" informuje, że w Londynie czekają go wieści od władz klubu i trenera Mauricio Pochettino. 30-latek ma usłyszeć, że jest ważną częścią planów zespołu na kolejny sezon.

Nie wiadomo jednak, czy dla Lukaku będą to dobre informacje. On sam chciałby pozostać w Interze albo odejść do innego zespołu. Jego decyzja będzie w tym przypadku kluczowa, ponieważ Chelsea nie ma zamiaru zatrzymywać go siłą. Zwłaszcza że sprzedaż napastnika mogłaby przynieść spory zysk i nieco rozluźnić napiętą listę płac 12. zespołu Premier League.

Romelu Lukaku w Chelsea grał już latach 2011-2014, ale po wielu wypożyczeniach sprzedano go do Evertonu. Łącznie w barwach ekipy z Londynu rozegrał 59 meczów, zdobył 15 goli i zaliczył trzy asysty. Portal Transfermarkt wycenia zawodnika na 40 milionów euro.