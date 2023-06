Fabiański zabrał głos ws. dalszej kariery. Jaśniej się nie da

Łukasz Fabiański ma 38 lat, 352 występy w Premier League, a także trzy trofea: mistrzostwo Polski z Legią, FA Cup z Arsenalem oraz Puchar Ligi Konferencji. Ten ostatni zdobył kilka dni temu z West Hamem United, który w finale pokonał 1:0 Fiorenitnę. Choć w minionym sezonie Fabiański nie grał w europejskich pucharach, to regularnie występował w Premier League. Zaliczył aż 36 meczów.

W tym czasie stracił 48 goli i zachował 10 czystych kont. To lepszy wynik niż w poprzednim sezonie, gdy stracił 50 bramek i miał tylko osiem spotkań bez straconego gola. I wiele wskazuje, że w kolejnym sezonie dalej będzie stał między słupkami londyńskiej ekipy.

- Mam taki cel, żeby grać jak najdłużej. Liczę, że zdrowie mi dopisze. Miałem klauzulę, która była dla mnie motywacją. Nie mogłem sobie zluzować w jakimkolwiek momencie sezonu. Musiałem grać na odpowiednim poziomie. Satysfakcja jest ogromna. Mam 38 lat i przez długi okres utrzymuje się w Premier League. To duży powód do radości. Będę się pilnował, pracował i zobaczymy, co się wydarzy. Nie zamierzam kończyć kariery. Nie tylko po następnym sezonie, ale może i troszkę dłużej - powiedział na łamach serwisu sport.tvp.pl.

A jaki jest sekret Fabiańskiego na długowieczność?

- Na przestrzeni lat zdecydowanie przygotowanie fizyczne. Na to już wcześniej zwracałem dużą uwagę. Trzeba wszystko kontrolować i odpowiednio zadbać o odpoczynek. Zauważyłem po sobie, że coraz większą rolę odgrywają żywienie i przygotowanie mentalne. Jest tego naprawdę dużo. Szczególnie w poprzednim sezonie, gdzie przez pewien czas graliśmy co trzy dni. Praktycznie od końca marca do teraz. Mentalnie trzeba było sobie wszystko dobrze poukładać i znaleźć coś, co może pomóc. Człowiek cały czas się uczy, ale jak odpowiednio ułoży sobie wszystkie rzeczy, to da się wiele ogarnąć - tłumaczy "Fabian", który w listopadzie 2021 roku zakończył reprezentacyjną karierę. A jego licznik zatrzymał się na 57 meczach w kadrze.