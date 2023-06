Manchester United ma ból głowy. Zaskakujący pomysł

Mason Greenwood pod koniec stycznia ubiegłego roku został oskarżony przez swoją dziewczynę Harriet Robson o gwałt i pobicie. Kobieta twierdziła, że piłkarz zmuszał ją do seksu, co miały potwierdzać zdjęcia obrażeń na jej ciele. W efekcie najpierw został on zawieszony przez Manchester United, a potem aresztowany.

W lutym prokuratura wycofała postawione 21-latkowi zarzuty usiłowania gwałtu, kontroli i przymusu oraz napaści. Cały czas trwa za to wewnętrzne postępowanie klubu, przez które nie może on wrócić do gry. Jest to dla niego "bardzo frustrujące", co wyjawił inny zawodnik United.

Z informacji brytyjskiego dziennika "Daily Mail" wynika, że po zakończeniu sezonu klubowe dochodzenie nieco przyspieszyło, ale niewiele wskazuje na to, aby niebawem miało się zakończyć. W związku z tym rozważane jest roczne wypożyczenie Greenwooda, co pozwoliłoby na wydłużenie postępowania. Jako najbardziej prawdopodobne kierunki wskazano Hiszpanię, Włochy oraz Turcję. "To pozwoliłoby ocenić reakcję opinii publicznej, a także stan zdrowia psychicznego i poziom wydajności Greenwooda" - czytamy.

Na ten moment przenosiny do innego klubu Premier League wydają się wykluczone. Kolejnym problemem jest również to, że Anglik od momentu zawieszenia czas pobiera pensję w wysokości 75 tysięcy funtów tygodniowo i nie ma wielu klubów, które byłyby w stanie zapewnić mu takie wynagrodzenie.

Manchester United podzielony ws. Masona Greenwooda

Wewnątrz klubu pojawiały się różne głosy dotyczące tej sprawy. "Pion sportowy uważa, że zawodnik powinien dostać drugą szansę, ale ludzie z marketingu są bardziej ostrożni i mają obawy o to, że reputacja klubu trochę upadnie i będą problemy w rozmowach ze sponsorami" - przekazało kilkanaście tygodni temu "Daily Mail". Wypożyczenie Greenwooda może dać odpowiedzi na stawiane przez nich pytania.

Mason Greenwood rozegrał 129 meczów w barwach Manchesteru United, ostatni 22 stycznia zeszłego roku. Strzelił w nich 35 goli oraz zanotował 12 asyst. Jego kontrakt wygasa z końcem czerwca 2025 r.