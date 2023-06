Jest najdroższym obrońcą w historii. Teraz chcą mu zapłacić krocie, żeby odszedł

87 milionów euro - tyle według portalu "Transfermarkt" Manchester United zapłacił Leicester City za Harry'ego Maguire'a w 2019 roku. To wciąż najdroższy transfer obrońcy w historii futbolu. 30-latek, mimo że stał się kapitanem zespołu, często jest obiektem kpin z uwagi na swoje błędy i kiksy. "Czerwone Diabły" są gotowe zapłacić mu, aby odszedł z klubu.

Harry Maguire na wylocie z Manchesteru United. Są gotowi mu zapłacić

Według "Daily Mail" Manchester United jest gotowy wypłacić 10 milionów funtów Harry'emu Maguire'owi, aby ten opuścił Old Trafford tego lata. Kontrakt środkowego obrońcy obowiązuje jeszcze przed dwa kolejne sezony, a co tydzień inkasuje on 190 tysięcy funtów. "Czerwone Diabły" wolą wypłacić mu połowę potencjalnie zarobionych pieniędzy już teraz, ale pod warunkiem, że podpisze kontrakt w innym klubie. Erik ten Hag, trener Manchesteru United, powiedział, że decyzja o przyszłości zawodnika należy tylko do niego.

Maguire przez pierwszy trzy lata gry na Old Trafford był podstawowym zawodnikiem, ale wszystko zmieniło się w tym latem 2022 roku, gdy zespół objął holenderski szkoleniowiec. W tym sezonie 30-latek wyszedł w podstawowym składzie w zaledwie 16 z 61 meczów we wszystkich rozgrywkach. Przed nim w hierarchii środkowych obrońców są nie tylko Lisandro Martinez, Raphael Varane czy Victor Lindelof - nominalni stoperzy - ale również Luke Shaw, lewy obrońca i nie wygląda, żeby ta sytuacja uległa zmianie, a brak gry w klubie może odbić się na sytuacji 30-latka w reprezentacji Anglii. Gareth Southgate, selekcjoner wicemistrzów Europy, ostrzegł swojego podopiecznego, że jeśli Maguire chce utrzymać miejsce w kadrze narodowej to jego sytuacja z brakiem gry "nie może trwać wiecznie". Stoper w reprezentacji zagrał 55 razy. Debiutował w 2017 roku.

Manchester United w tym sezonie Premier League zająć trzecie miejsce i ponownie awansował do fazy grupowej Ligi Mistrzów. Natomiast czeka ich jeszcze jedno spotkanie. 3 czerwca zmierzą się z Manchesterem City w finale Pucharu Anglii.