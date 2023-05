Media: Wielka czystka w Chelsea. Pochettino wziął się do roboty. Gwiazda na wylocie

Blisko 612 milionów euro wydała Chelsea w czasie ostatnich dwóch okienek transferowych. Londyński klub za ogromne kwoty ściągnął m.in. Enzo Fernandeza (121 mln), Wesleya Fofanę (80,4 mln) czy Raheema Sterlinga (56,2 mln). Mieli też aż trzech różnych trenerów w trakcie sezonu - Thomasa Tuchela, Grahama Pottera i Franka Lamparda. Chaos w Chelsea przyczynił się do tego, że w Premier League klub zajął 12. miejsce w tabeli, co jest najgorszym wynikiem od lat. Piłkarze z Londynu nie zawojowali także krajowych oraz europejskich pucharów.

REKLAMA

Zobacz wideo Tomasz Kuszczak ocenia reprezentację Polski. Bezkompromisowa opinia

Najszczęśliwszy piłkarz świata. Zrobił to jako jedyny w historii. "Jakbym przeszedł tę grę"

Mauricio Pochettino skreśla nazwiska kilku zawodników. A Chelsea musi sprzedawać

Nowym rozdaniem na Stamford Bridge od kolejnego sezonu ma zarządzać Mauricio Pochettino, który w poniedziałek został przedstawiony jako nowy trener Chelsea. Argentyński szkoleniowiec po rocznej przerwie od trenowania wraca na ławkę i ma uporządkować chaos, który pojawił się po przejęciu klubu przez Amerykanina Todda Boehly'ego.

Pierwsze decyzje Pochettino były związane z piłkarzami, których nie widzi w swojej wizji składu. Jednym z nich jest Joao Felix, który był wypożyczony z Atletico Madryt. Argentyńczyk nie widzi dla niego miejsca i ostatecznie Portugalczyk wróci do klubu ze stolicy Hiszpanii. Podobnie jest w przypadku Denisa Zakarii, który był wypożyczony z Juventusu i ostatecznie wróci do Turynu.

"The Sun" dodaje, że z Chelsea pożegnać może się również Ruben Loftus-Cheek, który za około 20 milionów funtów może przenieść się do AC Milan. Zawodnikowi za rok wygasa kontrakt z londyńskim klubem i to ostatni moment na sprzedanie go.

Więcej takich informacji znajdziesz na Gazeta.pl

Liverpool buduje nową drużynę. Chcą kolegę Lewandowskiego. Barcelona odpowiada

To jednak nie koniec możliwych odejść z Chelsea. Klub nie będzie występował w europejskich pucharach, więc z tego tytułu będzie miał mniejsze wpływy do budżetu, a do tego musi odciążyć wydatki, żeby spełnić wymagania finansowego fair play. W związku z tym niewiadoma pozostaje przyszłość takich piłkarzy, jak Mateo Kovacić, Christian Pulisić, Edouard Mendy, Hakim Ziyech, Conor Gallagher oraz Kalidou Koulibaly.