Kosztował 70 mln euro, a ma w głowie tylko jedno. Fani są wściekli [WIDEO]

W sezonie 1993/94 Chelsea zakończyła rozgrywki Premier League na 14. miejscu. Od tamtej pory pięć razy wygrywała ligę i tylko dwa razy kończyła ją w dolnej połowie tabeli na 11. lokacie. W rozgrywkach 2022/23 spisywała się fatalnie i zajęła 12. miejsce. Nie pomogło jej nawet 800 milionów euro, które przez półtora roku na transfery wydał nowy właściciel Todd Boehly. Część z piłkarzy zawiodła, a szczególnie jeden, który kosztował 70 milionów euro. Nie popisał się również po ostatnim meczu sezonu.

Mychajło Mudryk się nie popisał. Wolał wyglądać lepiej w telewizji, niż na boisku

Jednym z zawodników, który kompletnie zawiódł był Mychajło Mudryk. Ukrainiec dołączył do Chelsea w zimie z Szachtara Donieck za 70 milionów euro. Rozegrał 17 meczów i w Premier League zaliczył jedynie dwie asysty. Transfer 22-latka na razie nie spłaca się na boisku, a ostatni mecz sezonu z Newcastle (1:1) przesiedział na ławce rezerwowych. Po nim niezbyt popisał się przed kamerami.

Podczas gdy piłkarze Chelsea dziękowali kibicom na stadionie, Mudryk również do nich dołączył. Jego przejście po murawie nagrywała kamera, a zawodnik najwyraźniej skupiał się na tym, jak wygląda. Podszedł do operatora i poprosił go, by ten nagrywał go z innej strony. Chwilę później faktycznie ujrzeliśmy 22-latka z innego profilu, na co sam kiwnął głową w ramach aprobaty.

Niewykluczone, że zachowanie Mudryka było jedynie żartem. Nie zmienia to jednak faktu, że wyszło słabo i pokazało, że zawodnik woli skupić się na tym, jak wygląda, a nie jak prezentuje się na boisku. "Ten gość jest niemożliwy" - pisali kibice pod wideo w mediach społecznościowych. Niektórzy z nich dodawali niepochlebne komentarze wobec skrzydłowego.

Z pewnością pierwsze pół roku w Chelsea nie było udane dla Mychajło Mudryka. Reprezentant Ukrainy ma zaledwie 22 lata i nadal może być niesamowitym piłkarzem i gwiazdą Premier League, ale w ostatnich miesiącach głośno było o jego pozaboiskowych wybrykach. Media wyciągały filmy z jego rasistowskimi zachowaniami, a w ostatnim czasie on sam pokazał się z niezbyt dobrej strony na siłowni. W mediach społecznościowych umieścił zdjęcie, poprzez które wyśmiewał starszego mężczyznę, ponieważ temu było widać pośladki na siłowni.