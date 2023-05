Znamy spadkowiczów z Premier League. Emocje do ostatnich sekund. Piękny gol na wagę utrzymania

Równo o 17:30 na boiskach Premier League rozpoczęła się ostatnia, 38. kolejka bieżącego sezonu. Najważniejsze rozstrzygnięcia na szczycie tabeli były znane tuż przed tym spotkaniami - Manchester City został mistrzem, a podium uzupełnili Arsenal i Manchester United. Z kolei czwartym zespołem, który zakwalifikował się do przyszłorocznej edycji Ligi Mistrzów, było Newcastle United. Ciągle jednak pozostała kwestia zespołów, które pożegnają się z piłkarską elitą w Anglii. Pierwszym spadkowiczem, o którym było wiadomo wcześniej, była drużyna Southampton. W grze o utrzymanie pozostawała trójka - Leeds United, Everton i Leicester City.

Leicester City i Leeds United żegnają się z Premier League

W najlepszej sytuacji był Everton. Piłkarze Seana Dyche'a grali u siebie z Bournemouth, które miało pewne utrzymanie i nie rywalizowało o nic. Wystarczyło im tylko wygrać, żeby bez oglądania się na innych, zapewnić sobie pozostanie w Premier League. Piłkarze z niebieskiej części Liverpoolu robili, co mogli i dostali za to nagrodę w 57. minucie, gdy Abdoulaye Doucoure trafił do siatki. Malijczyk huknął potężnie z woleja zza pola karnego i tym cudownym trafieniem zapewnił swojej ekipie utrzymanie w meczu wygranym 1:0. O zwycięstwo Everton musiał jednak drżeć do ostatnich sekund. W piątej minucie doliczonego czasu gry kapitalną szansę na wyrównanie zmarnował Matias Vina.

Na wysokości zadania stanęło także Leicester City, ale oni już nie zależeli od siebie. Wygrali, co prawda z West Hamem United 2:1, ale w tabeli mają o dwa punkty mniej od Evertonu i tym samym mistrzowie z sezonu 2015/2016 po dziewięciu latach spadają do Championship.

Taki sam los spotkał Leeds United. Ci musieli liczyć na porażki Evertonu oraz Leicester, a przy tym wygrać z Tottenhamem. Tak się jednak nie stało. Leeds przegrało aż 1:4 i po trzech latach wraca na zaplecze Premier League.

Tak więc po sezonie 2022/2023 z Premier League żegnają się Leicester City, Leeds United i Southampton. W ich miejsce w przyszłym sezonie będzie można oglądać Burnley, Sheffield United oraz Luton Town. Ostatnia z wymienionych drużyn w sobotę wywalczyła awans po emocjonującym finale baraży, który rozstrzygnęły rzuty karne.