Media: Chelsea ma nowego trenera. Powrót wielkiej gwiazdy

Kończy się katastrofalny sezon dla Chelsea. Londyński klub zawiódł na całej linii w europejskich pucharach, ale przede wszystkim w Premier League. Właściciel Todd Boehly robił, co mógł, aby tylko zmienić panującą sytuację. Najpierw postanowił zastąpić Thomasa Tuchela Grahamem Potterem. Kiedy zdał sobie sprawę, że nie był to dobry wybór, zwolnił również Anglika. W końcówce sezonu drużynie próbował pomóc jeszcze Frank Lampard, ale on również nie był w stanie poprawić gry Chelsea. Okazuje się, że poprowadzi ją jeszcze tylko w jednym meczu, ponieważ władze klubu doszły do porozumienia z nowym szkoleniowcem.

REKLAMA

Zobacz wideo Legia wciąż w grze o tytuł. Ogień na Bemowie!

Mauricio Pochettino nowym trenerem Chelsea. Rozpocznie pracę już w przyszłym tygodniu

W niedzielę oficjalnie ogłoszono to, o czym spekulowało się od dłuższego czasu. Mauricio Pochettino został nowym trenerem Chelsea - poinformował na Twitterze Fabrizio Romano. Argentyńczyk związał się z angielskim klubem umową do końca czerwca 2026 roku. Rozpocznie pracę z nowym zespołem już w następnym tygodniu.

Rzeźniczak zabrał głos po spadku. Nie wytrzymał. Były łzy

Więcej podobnych treści znajdziesz na Gazeta.pl

51-latek dopiero co podpisał kontrakt, ale już od jakiegoś czasu snuł plany transferowe na przyszły sezon. Nie tak dawno informowaliśmy o tym, że na szczycie jego listy życzeń znajduje się napastnik Napoli Victor Osimhen. Były trener PSG chce wzmocnić linię ataku, a Nigeryjczyk ma być idealnym kandydatem.

Media: Messi wróci do Barcelony pod jednym warunkiem. Chodzi o Lewandowskiego i jego kontrakt

Po 37 kolejkach Premier League Chelsea zajmuje 12. miejsce w tabeli z dorobkiem 43 punktów. W ostatnim spotkaniu w tym sezonie zmierzy się z Newcastle. Zarówno to, jak i wszystkie pozostałe mecze 38 kolejki odbędą się w niedzielę 28 maja o godzinie 17:30.