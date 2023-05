Powrót po 31 latach. Sensacyjny beniaminek Premier League. Zdecydowały rzuty karne

Znamy już komplet drużyn, które awansowały do Premier League. Najpierw zrobiły to Burnley i Sheffield United, które zajęło odpowiednio pierwsze i drugie miejsce w tabeli na zapleczu najwyżej klasy rozgrywkowej w Anglii. W grze o awans zostały, więc cztery drużyny. W pierwszym półfinale barażu o awans Luton Town wygrało w dwumeczu 3:2 z Sunderlandem, a w drugim Coventry 1:0 z Middlesbrough.

REKLAMA

Zobacz wideo Ronaldo bohaterem, Krychowiak załamany. Kulisy meczu w Arabii Saudyjskiej

Gracze Premier League przeszli piekło. "Diabelskie Dziecko" nie dało im żyć

To właśnie Luton oraz Coventry zmierzyły się w sobotnim finale barażu, który został rozegrany na Wembley. Pierwsza część meczu, to całkowita kontrola ze strony Luton, które przeważało na boisku. Coventry w ogóle nie potrafiło zagrozić bramce Ethana Horvatha, a za to Luton trafiło do siatki w 23. minucie za sprawą Jordana Clarka, który został obsłużony po świetnej, indywidualnej akcji Elijaha Adebayo.

Do przerwy było 1:0, ale tuż po niej piłkarze Coventry oprzytomnieli i rzucili się do ataku. Przez dłuższy czas nie potrafili poważnie zagrozić bramce Horvatha i ograniczyli się do strzałów z dystansu. Gdy wydawało się, że Luton przerwało napór rywali, to dali się złapać w kontrataku.

W 66. minucie Viktor Gyokeres pognał lewą stroną boiska, wyłożył piłkę do Gustavo Hamera, a ten precyzyjnym strzałem w dolny róg wyrównał stan rywalizacji. Od tamtego momentu spotkanie stało się wyrównane, ale żadna z drużyn nie potrafiła zagrozić bramce rywali. I tak obie drużyny dotarły do dogrywki.

Więcej takich informacji znajdziesz na Gazeta.pl

Zawiesili go. Przyznał się do 232 zarzutów. Piłkarz z Premier League winny

Dogrywka z obu stron była festiwalem niedokładności oraz problemów fizycznych. Wydawało się, że szalę przeważyć może pojedynczy zryw, bądź błąd jednej z drużyn. Taki błąd wydarzył się w 117. minucie. Jednak Joe Taylor przy przyjęciu piłki pomógł sobie ręką i jego gol został słusznie anulowany. Ostatecznie do rozstrzygnięcia finału potrzebne były rzuty karne.

A w tych jedenaście rzutów karnych z rzędu było wykonywanych bezbłędnie. Wtedy do jedenastki podszedł Fankaty Dabo, który uderzył ponad bramką i tym samym Luton Town wygrało rzuty karne 6:5 i awansowało do Premier League.

Coventry - Luton Town 1:1 (5:6)

Bramki: 66' Hamer - 23' Clark.

"Choć młodszym kibicom Luton Town kojarzy się głównie z klubem grającym w niższych angielskich ligach, w przeszłości zespół z niewielkiej miejscowości na północ od Londynu przez wiele sezonów grywał w Premier League" - pisał Dawid Gruntkowski ze Sport.pl przybliżając historię klubu, który po ponad 30 latach wraca to piłkarskiej elity w Anglii.