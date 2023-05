Mohamed Salah wyrzucił to z siebie. "Jestem całkowicie załamany"

Liverpool ostatecznie nie wywalczył awansu do kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Po wygranej Manchesteru United nad Chelsea (4:1) pewne jest, że zespół prowadzony przez Juergena Kloppa zagra w przyszłym sezonie w Lidze Europy. Po raz ostatni klub z Anfield występował w tych rozgrywkach w sezonie 15/16, gdy doszedł do finału i przegrał w nim z Sevillą. Warto dodać, że tamten sezon był pierwszym w roli trenera Liverpoolu dla Juergena Kloppa.

Salah reaguje po braku awansu Liverpoolu do LM. "Całkowicie załamany"

Mohamed Salah postanowił zwrócić się do kibiców Liverpoolu tuż przed ostatnią kolejką ligi angielskiej. Egipski napastnik odniósł się do faktu, że jego klub nie awansował do Ligi Mistrzów. "Jestem całkowicie załamany. Nie ma na to żadnego usprawiedliwienia, absolutnie. Mieliśmy wszystko, czego było trzeba do awansu do przyszłorocznej Ligi Mistrzów i zawiedliśmy. Jesteśmy Liverpoolem i awans do tych rozgrywek to nasze absolutne minimum. Przykro mi, ale jest za wcześnie na jakiś optymistyczny wpis. Zawiedliśmy Was i samych siebie" - napisał Salah na Twitterze.

Warto dodać, że Liverpool potrafił awansować do fazy grupowej Ligi Mistrzów przez sześć sezonów z rzędu, w tym trzykrotnie awansując do finału i wygrywając jeden z nich w 2019 roku, gdzie rywalem był Tottenham. W pozostałych dwóch przypadkach, czyli w 2018 i 2022 roku, Liverpool przegrywał z Realem Madryt. Teraz klubowi z Anfield nie pomogły nawet świetne statystyki Salaha z tego sezonu Premier League, czyli 19 goli i 11 asyst w 37 meczach.

Wygląda na to, że mimo braku awansu do Ligi Mistrzów Liverpool będzie w stanie namawiać nowych piłkarzy do transferu na Anfield. Jednym z głównych kandydatów jest Alexis Mac Allister z Brighton, który ma kosztować mniej niż 69 mln euro. W medialnych spekulacjach pojawiają się jeszcze tacy zawodnicy, jak Mason Mount (Chelsea), Benjamin Pavard (Bayern Monachium) czy Manuel Ugarte (Sporting CP).

Liverpool zagra w ostatnim spotkaniu sezonu ligi angielskiej z Southampton, które jest już zdegradowane do Championship. To spotkanie odbędzie się w niedzielę 28 maja o godz. 17:30.