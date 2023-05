Borek bije na alarm. Chodzi o reprezentanta. "Niestety dla polskiej piłki"

Minął ponad rok od momentu, gdy Jakub Moder doznał poważnej kontuzji kolana. Przez nią były piłkarz Lecha Poznań opuścił mistrzostwa świata w Katarze oraz ponad 40 spotkań w barwach Brighton. Wiele jednak wskazuje na to, że jego powrót do gry jest coraz bliżej. W połowie kwietnia Moder uczestniczył w zajęciach z zespołem, ale trener Roberto De Zerbi wykluczył jego ewentualny występ jeszcze w trakcie tego sezonu.

Borek mówi o długiej przerwie Modera. "Rzeczy medyczne w Anglii kuleją"

Mateusz Borek wypowiedział się na temat Jakuba Modera w programie "Moc Futbolu" w Kanale Sportowym. Dziennikarz podzielił się swoimi obawami co do długiej przerwy pomocnika Brighton po kontuzji. - Wydaje mi się, że tego starego układu w Brighton, który kupował Modera, nie ma. Nie ma Grahama Pottera, teraz jest nowy trener, który ma swoje koncepcje i pewnie Kubę obserwuje. Niestety dla polskiej piłki i dla Modera, ta przerwa jest długa. My prognozowaliśmy kilkanaście miesięcy temu, że to może tyle trwać. Ta przerwa robi się niebezpiecznie długa u tak młodego zawodnika - stwierdził.

- Pytanie, kto jest winny tak długiej przerwy - zastanawia się Marek Jóźwiak, były reprezentant Polski. - Ci, którzy go rehabilitowali - odpowiedział Borek. Potem przyznał, że miał nieprzyjemności po swoich wypowiedziach o Moderze. - Jak to mówiłem w którymś programie, to dostałem przedprocesowe pismo z Brighton, żebym te słowa zdementował na antenie, bo mnie pozwą do sądu. Odpisałem "no to mnie pozywajcie", bo ja miałem dane z PZPN i z obserwacji różnych lekarzy, którzy pracują z Moderem. W Anglii są miliony, nawet miliardy funtów, ale rzeczy medyczne często w klubach kuleją - podsumował.

Nowi rywale Modera o miejsce w składzie. Jeden z konkurentów o krok od hitowego transferu

Moder wróci do gry w przyszłym sezonie, ale pewne jest, że będzie miał nowych rywali o miejsce w podstawowym składzie. Brighton wkrótce powinno potwierdzić transfery Jamesa Milnera i Mahmouda, którzy mają wygasające kontrakty odpowiednio z Liverpoolem oraz Borussią Dortmund. Z klubu mają odejść Alexis Mac Allister oraz Moises Caicedo. Argentyńczyk prawdopodobnie trafi do Liverpoolu za mniej niż 60 mln funtów. Z kolei reprezentant Ekwadoru znajduje się m.in. na liście życzeń Arsenalu.