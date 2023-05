Znalazła sposób, by zmotywować piłkarzy. "Chłopaki, jeśli się utrzymacie..."

Leeds United jest jednym z największych rozczarowań w kończącym się sezonie Premier League. Skalę problemów pokazuje fakt, że w bieżących rozgrywkach klub prowadzi już czwarty trener. Sezon z Leeds rozpoczął Jesse Marsch, który został zwolniony na początku lutego. Przez trzy kolejne mecze zespół poprowadził tymczasowo Michael Skubala. Wtedy zatrudniony został Hiszpan Javi Gracia, który wygrał trzy z 12 spotkań i po tym został zwolniony zostawiając klub w strefie spadkowej. Trzeciego maja Leeds objął Sam Allardyce. Anglik dotychczas w trzech meczach zanotował remis i dwie porażki.

REKLAMA

Zobacz wideo Traktowanie sędziów? Listkiewicz nie kryje oburzenia

Mistrzyni świata obiecuje zawodnikom Leeds United darmową subskrypcję jej profilu

Mimo fatalnych wyników w ostatnim czasie to Leeds ciągle ma cień szansy na utrzymanie. W ostatnim meczu muszą wygrać z Tottenhamem i jednocześnie liczyć na porażkę Evertonu z Bournemouth. Chociaż zadanie wydaje się z pozoru bardzo trudne do zrealizowania, to w futbolu w takich momentach nie można niczego wykluczyć.

Anglicy piszą o hitowej wymianie między Manchesterem City i Bayernem

Piłkarzy Leeds przed ostatnim meczem postanowiła zmotywować fanka klubu, a zarazem mistrzyni świata w boksie w wadze koguciej, Ebanie Bridges. - Chłopaki, jeśli się utrzymacie, to wejdę do szatni i pokażę wam swoje piersi. Pocałuję was, cokolwiek. Do tego dam wam darmową subskrypcję na platformie OnlyFans [portal ze zdjęciami dla pełnoletnich - przyp. red.] - mówiła ze śmiechem Bridges w rozmowie z portalem talkSPORT. - Proszę, nie zawiedźcie mnie - dodawała.

Więcej takich informacji znajdziesz na Gazeta.pl

Ławka za pół miliarda. Guardiola wystawił rezerwy na Chelsea i wygrał. Szaleństwo po meczu [WIDEO]

Australijka na zawodowych ringach stoczyła 10 walk, z których dziewięć wygrała, a jedną przegrała. W marcu 2022 roku sięgnęła po tytuł IBF w wadze koguciej. W grudniu ubiegłego roku udanie obroniła mistrzowski pas.