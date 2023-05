Anglicy piszą o hitowej wymianie między Manchesterem City i Bayernem

Wiele wskazuje na to, że Ilkay Guendogan może opuścić tego lata Manchester City. Umowa Niemca wygasa wraz z końcem czerwca, choć jak donosi Fabrizio Romano, otrzymał on propozycję jej przedłużenia. Apetyty na sprowadzenie pomocnika jednak ma m.in. FC Barcelona.

Manchester City już szykuje się na plan B ws. Guendogana. Będzie wymiana z Bayernem Monachium

Na Etihad oprócz zaoferowania nowej oferty Guendoganowi, szykują się też na ewentualność, że Niemiec jednak odejdzie z klubu. Pep Guardiola ma już podobno plan B na tę pozycję. Jak donosi "The Sun" szkoleniowiec widziałby w drużynie Joshuę Kimmicha, którego doskonale zna z czasów pracy w Bayernie Monachium.

Według dziennika może dojść do sensacyjnej wymiany na linii City - Bayern. Do Manchesteru miałby powędrować właśnie Kimmich, a na Allianz Arenie zostać Joao Cancelo, który aktualnie jest wypożyczony z Manchesteru do Monachium. W innym przypadku obrońca ma wrócić do City, gdyż Bayern zapowiedział, że nie będzie chciał wykupić piłkarza z powodów finansowych. Angielski klub żądałby za wykup gracza 60 milionów funtów.

Mówi się także o zainteresowaniu City i Pepa Guardioli Mateo Kovaciciem. Umowa Chorwata z Chelsea wygasa za rok.

Jaka przyszłość czeka Joshuę Kimmicha?

Wiele pytań pojawia się w kontekście przyszłości Kimmicha. Oprócz potencjalnego przejścia na Etihad pomocnik wzbudził także zainteresowanie m.in. FC Barcelony, która szuka następcy Sergio Busquetsa. Niemca chciałby także Real Madryt.

Z kolei według Floriana Plettenberga były kolega Roberta Lewandowskiego nie odejdzie z Allianz Arena. "Ma ważny kontrakt do końca czerwca 2025 roku i nie ma zamiaru opuszczać drużyny" - napisał dziennikarz na Twitterze.