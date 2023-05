Świetne wieści dla Santosa. Anglicy zachwyceni reprezentantem Polski. "Zdał test"

Matty Cash zszedł z murawy już w dziewiątej minucie marcowego meczu reprezentacji Polski z Czechami (1:3) - powodem było naciągnięcie mięśnia płaszczkowatego łydki. Wydawało się, że przerwa potrwa tylko tydzień, ale obrońca opuścił aż osiem starć Liverpoolu. Dopiero w minionym tygodniu ponownie pojawił się na murawie i rozegrał minutę z Tottenhamem (2:1). To wystarczyło, by przekonać do siebie trenera. Ten wystawił go w wyjściowym składzie na sobotni mecz z Liverpoolem.

Kapitalny występ Casha. Media pod wrażeniem. "Skuteczny"

Lepiej to spotkanie rozpoczęła Aston Villa, która już w 27. minucie wyszła na prowadzenie za sprawą Jacoba Ramsey'a. Radość drużyny Unaia Emery'ego trwała do 89. minuty i wyrównania Roberto Firmino. Trudy całego spotkania wytrzymał Cash. Polak skutecznie zatrzymywał ataki Luisa Diaza, a dodatkowo nie popełnił też większych błędów, co doceniły angielskie media.

Portal BirminghamMail.co.uk wystawił mu nawet "7" w skali 1-10, co było jedną z najlepszych not. "Decyzja Emery'ego o wystawieniu powracającego po kontuzji Polaka, była wątpliwa, biorąc pod uwagę podania Alexandra-Arnolda. Ale Cash udowodnił, że jest wystarczająco szybki i sprytny, by gasić pożary" - podkreślili dziennikarze.

Bardzo dobrze występ Polaka ocenił też portal 90min.com. Przyznano mu "6" i uzasadniono to "skutecznym powstrzymywaniem Diaza przed wykonywaniem celnych zagrań". Taką samą notę wystawił mu portal AstonVillaNews.co.uk. "Zdał trudny test, jakim było zatrzymanie Diaza" - czytamy. Dobrą ocenę Polakowi przyznali też dziennikarze SofaScore - 6,8. Nie podano jednak argumentów takiej decyzji.

Cash wraca na boisko. Powołanie coraz bliżej

Stopniowy powrót do formy Casha to też dobra informacja dla Fernando Santosa. Już 12 czerwca rozpocznie się zgrupowanie reprezentacji Polski, podczas którego Biało-Czerwoni zagrają mecz towarzyski z Niemcami oraz starcie eliminacji do Euro 2024 z Mołdawią. Wszystko wskazuje na to, że obrońca otrzyma powołanie, a solidne występy tylko zwiększają jego szansę.

Jak na razie Cash skupia się na dobrym zakończeniu sezonu z Aston Villą. Angielski klub zajmuje siódme miejsce w Premier League, a do końca sezonu pozostał już tylko jeden mecz. W nim piłkarze Emery'ego zagrają z Brighton.