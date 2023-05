Klub Polaka blisko historycznego sukcesu. "Moje największe osiągnięcie"

- W tej chwili nie ma dla nas większego celu, niż Liga Europy. Jeśli uda się to osiągnąć, to za 20-30 lat będzie to zapamiętane jako nasz historyczny wynik. Kiedy pozostawiasz po sobie coś tak wielkiego i ważnego, to jest to bezcenne - stwierdził Roberto De Zerbi, trener Brighton. Wygrana jego klubu w meczu z Southampton zapewni awans do Ligi Europy w przyszłym sezonie.

