Manchester City rzuca rękawicę Barcelonie. Zrobi wszystko, by zatrzymać gwiazdę

Manchester City zdobył mistrzostwo Anglii w trzecim sezonie z rzędu dzięki potknięciu Arsenalu w meczu z Nottingham Forest (0:1). Zespół prowadzony przez Pepa Guardiolę liczy się jeszcze w walce o dwa inne trofea, a po skończonym sezonie przejdzie do ofensywy transferowej. Na liście Man City znajduje się m.in. Josko Gvardiol z RB Lipsk czy Alphonso Davies z Bayernu Monachium. Kluczowe będzie też zatrzymanie gwiazd, m.in. poprzez proponowanie im nowych umów. W takiej sytuacji jest np. Ilkay Guendogan.

Ilkay Guendogan zostanie w Manchesterze City? Klub walczy

Włoski dziennikarz Fabrizio Romano informuje, że kontrakt Ilkaya Guendogana z Manchesterem City wygasa z końcem tego sezonu. Mistrzowie Anglii zaoferują mu nową umowę ważną do końca czerwca 2024 roku z opcją przedłużenia współpracy o dodatkowy sezon. Rozmowy między obiema stronami mają być kontynuowane w najbliższych dniach, a Niemiec na razie nie podjął wiążącej decyzji. - Mam nadzieję, że Ilkay zostanie z nami - mówił Pep Guardiola na jednej z konferencji prasowych.

Głównym rywalem Manchesteru City o pozostanie Ilkaya Guendogana jest FC Barcelona, która jest gotowa zaoferować mu aż trzyletni kontrakt. Do tej pory Manchester City proponował Guendoganowi umowę na jeden sezon, a pomocnik chciał mieć stabilizację przez najbliższe miesiące, domagając się porozumienia na przynajmniej dwa sezony. Kataloński dziennik "Sport" podawał 18 maja, że Arsenal też przygląda się sytuacji Niemca, ale wygląda na to, że ta kwestia rozwiąże się między Manchesterem City a Barceloną.

Ilkay Guendogan dołączył do Manchesteru City latem 2016 roku i wygrał pięć mistrzostw Anglii, dwie Tarcze Wspólnoty czy cztery Puchary Ligi Angielskiej. W tym sezonie niejednokrotnie wyprowadzał drużynę z opaską kapitańską. Statystyki Guendogana z tego sezonu to dziewięć goli i siedem asyst w 48 meczach we wszystkich rozgrywkach.

Manchester City może zakończyć sezon z trzema trofeami. Po zdobyciu mistrzostwa Anglii podopieczni Pepa Guardioli są jeszcze w grze w FA Cup i Lidze Mistrzów, gdzie w finale zagrają odpowiednio przeciwko Manchesterowi United (03.06) oraz Interowi Mediolan (10.06).