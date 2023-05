Tak Manchester City dowiedział się, że został mistrzem Anglii [WIDEO]

Manchester City zdobył pierwsze trofeum w sezonie 22/23. Zespół prowadzony przez Pepa Guardiolę zapewnił sobie mistrzostwo Anglii po tym, jak Arsenal zaskakująco przegrał 0:1 z Nottingham Forest. Sukces Man City jest tym bardziej warty docenienia, bo udało im się zdobyć mistrzostwo Anglii po raz trzeci z rzędu. A ostatecznie może zakończyć sezon z trypletem, ponieważ będzie rywalizować w finale FA Cup z Manchesterem United (03.06) i finale Ligi Mistrzów z Interem Mediolan (10.06).

Tak Manchester City świętował mistrzostwo Anglii. "Zwycięska chwila"

Z racji, że Manchester City zagra swoje spotkanie w 37. kolejce Premier League dopiero w niedzielę 21 maja, to piłkarze i sztab szkoleniowy postanowili się zebrać w klubowym budynku, by obejrzeć starcie pomiędzy Arsenalem a Nottingham Forest. I doszło do zaskakującego rozstrzygnięcia, bo podopieczni Mikela Artety przegrali 0:1 po golu Taiwo Awoniyiego w 19. minucie, i jednocześnie definitywnie stracili matematyczne szanse na mistrzostwo Anglii.

Oficjalny profil Manchesteru City opublikował materiały wideo, nagrane tuż po końcowym gwizdku w spotkaniu Arsenalu, na których zawodnicy i sztab szkoleniowy cieszyli się z pierwszego trofeum w sezonie. "Ta zwycięska chwila" - czytamy w opisie nagrania, które po kilkunastu godzinach zebrało ponad 12 mln wyświetleń. Podopieczni Pepa Guardioli będą mogli cieszyć się z mistrzostwa Anglii i otrzymania pucharu tuż po niedzielnym meczu z Chelsea, które rozpocznie się o godz. 17:00.

- Było trochę szaleństwa, ale jesteśmy już w pełni skoncentrowani na meczu z Chelsea. Arsenal zepchnął nas do granic możliwości i był fantastyczny, należą się słowa uznania. Cieszę się, że to już koniec i jesteśmy za linią mety - mówił Kyle Walker po zdobyciu mistrzostwa. - Premier League jest najbardziej wymagającą ligą, więc zdobycie trzeciego tytułu z rzędu mówi wszystko o tym, jakie to było osiągnięcie. To był sezon, którego nigdy nie zapomnę - dodał Ilkay Gundogan.

Poza rywalizacją z Chelsea Manchester City zagra w finałach FA Cup i Ligi Mistrzów, a w ostatnich dwóch spotkaniach Premier League zmierzy się odpowiednio z Brighton (24.05) i Brentfordem (28.05).