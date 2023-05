To niemal koniec nadziei Liverpoolu. Krytyczna sytuacja. Została im matematyka

Sezon 2016/2017 - to wtedy po raz ostatni zawodnicy Liverpoolu nie wystąpili w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Od tamtej pory występowali w sześciu z rzędu edycjach Champions League. Aż trzy razy byli w finale - jeden wygrali w 2019 roku (pokonali Tottenham 2:0) i dwa przegrali z Realem Madryt (w latach 2018 i 2022).

Liverpool w krytycznej sytuacji w kontekście Ligi Mistrzów

W tym sezonie Liverpool był już w niemal krytycznej sytuacji w kontekście awansu do Ligi Mistrzów. Miał ponad dziesięć punktów straty do czwartego miejsca. W ostatnich meczach drużyna prowadzona przez Jurgena Kloppa grała jednak świetnie i miała serię siedmiu z rzędu zwycięstw w Premier League. W efekcie włączyła się do gry na Champions League.

Przed przedostatnią kolejką sprawa była prosta. Liverpool nie mógł przegrać z Aston Villą z reprezentantem Polski, Matty Cashem w podstawowym składzie, by wciąż zachować szansę na udział w Lidze Mistrzów. Tymczasem w pierwszej połowie gospodarze grali słabo. W 22. minucie Ibhraima Konate w kontrze sfaulował rywala w polu karnym. Do jedenastki podszedł Olie Watkins, ale nawet nie trafił w bramkę. Pięć minut później goście już się nie pomylili. Podanie Douglasa Luiza wykorzystał Jacob Ramsey i Aston Villa niespodziewanie prowadziła 1:0.

W 55. minucie piłkarze Liverpoolu mieli chwilę radości. W zamieszaniu podbramkowym najsprytniejszy był Cody Gakpo i trafił do siatki. Sędzia obejrzał jednak powtórkę i zmienił decyzję, nie uznając gola z powodu spalonego. W 72. minucie na boisku pojawił się Roberto Firmino, który po tym sezonie odejdzie z klubu. Brazylijczyk w 89. minucie wykorzystał dośrodkowanie Salaha i z bliska wepchnął piłkę do siatki.

Sędzia doliczył aż dziesięć minut, ale Liverpool nie był w stanie zdobyć zwycięskiej bramki. W efekcie kolejkę przed końcem sezonu jest w krytycznej sytuacji w kontekście awansu do Ligi Mistrzów. Ma bowiem 66 punktów, trzy mniej od Manchesteru United i jeden mecz rozegrany więcej.

By awansować do Champions League, Liverpool musi wygrać na wyjeździe ze spadkowiczem - Southampton i liczyć na dwie porażki Manchester United - u siebie z Chelsea i Fulham.