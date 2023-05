Już nie tylko Chelsea. Kolejny klub z Premier League chce Neymara

W tym sezonie Neymar strzelił 18 goli i zanotował 17 asyst, choć wystąpił tylko 29 razy. Najdroższy piłkarz w historii futbolu swojego bilansu nie poprawi, bo od lutego leczy uraz łydki i najszybciej wróci do zdrowia dopiero za kilka tygodni. Choć Brazylijczyk występuje w PSG od 2017 roku, to tylko raz dotarł do finału LM, ale przegranego z Bayernem. Aż pięć razy PSG odpadało już w 1/8 finału, a Neymar często bywał kontuzjowany w kluczowych momentach.

REKLAMA

Zobacz wideo Jacek Magiera komentuje plotki o nowej pracy

Na domiar złego - jak o nim pisał Kacper Sosnowski ze Sport.pl - jest o nim głośno głównie przez kwestie pozasportowe, takie jak: uderzenie kibica po finale Pucharu Francji, sądowe batalie związane z finansowymi machlojkami, oskarżenie o gwałt, płacenie mu za dziękowanie kibicom po meczach, zaliczenie kilku nocnych imprez w drogich klubach i przegraniu miliona euro w internetowym turnieju pokera na oczach śledzących transmisję kibiców.

W zeszłym tygodniu wściekli fani PSG odwiedzili jego posiadłość i zaczęli go obrażać. Ta sytuacja tylko umocniła w nim przekonanie, by opuścić PSG.

Newcastle wchodzi do gry

"Revelo" pisało, że Neymar marzy o powrocie do Barcelony, ale jej sytuacja finansowa jest trudna, więc to raczej nierealne. Realnym kierunkiem byłaby Chelsea. Okazuje się teraz, że to nie jedyna angielska drużyna, która rozważa ten transfer.

Do gry o Neymara wchodzi także Newcastle, które od 2021 roku jest w rękach szejków z Arabii Saudyjskiej. "Sroki" niemal na pewno zagrają w przyszłej edycji Ligi Mistrzów, co może skusić 31-letniego Brazylijczyka.

"Revelo' jednak zaznacza, że wysokie wymagania finansowe Neymara mogą się okazać problemem.