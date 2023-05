Młodszy Bellingham zmienia klub. Awans sportowy wielkiego talentu

To jedno z najbardziej utalentowanych rodzeństw w piłce nożnej. Jude Bellingham zyskał sławę już nastolatek. W serwisie Youtube jest kilkuminutowy filmik o tytule "Jude Bellingham: A Record-Breaking Journey". Rekordowa podróż zaczyna się tam w momencie, gdy 8-latek ośmiesza rówieśników, popisując się świetną techniką. Później widzimy m.in. 13-latka mijającego slalomem o trzy lata starszych rywali z Arsenalu i 15-latka lobującego bramkarza Manchesteru United z ponad 30 metrów. Podróż na filmie kończy się, gdy Bellingham ma 16 lat i 38 dni i staje się najmłodszym debiutantem w historii Birmingham City. Latem 2020 roku Borussia Dortmund wykupiła go za 25 milionów euro. A dziś Jude ma 19 lat i prawdopodobnie latem trafi do Realu Madryt. Z kolei Jobe też zmieni latem.

Jobe Bellingham urodził się w 2005 roku i także pierwsze kroki stawiał w akademii Birmingham. We wrześniu 2022 roku trafił do seniorskiej drużyny, gdzie w tym sezonie rozegrał 22 mecze. Ale w nowym sezonie pomocnik trafi do Sunderlandu.

- Birmingham City zarobi trzy miliony funtów, a Jobe Bellingham pojedzie do Sunderlandu. Badania medyczne w ciągu najbliższych 10 dni - poinformował na Twitterze Fabrizio Romano, znany dziennikarz sportowy.

Krystian Bielik, reprezentant Polski i gracz Birmingham City, w rozmowie z "Food Truckiem" podkreślał, że Jobe, podobnie jak jego brat Jude, ma wielki talent.

Sportowy awans

Dla młodzieżowego reprezentanta Anglii będzie to krok naprzód w karierze, bo Birmingham zajmuje dopiero 17. miejsce w tabeli (na 24 zespoły), a Sunderland jest szósty. Jeśli utrzyma pozycję, to zagra latem w barażach o Premier League. Liderem jest Burnley, który ma aż 101 punktów.