Polski talent z Manchesteru United robi postępy. "Wykonuje całą brudną robotę"

Choć trzon reprezentacji Polski w piłce nożnej wydaje się być coraz starszy, coraz więcej wskazuje na to, że kibice o przyszłość mogą być spokojni. Jedną z potencjalnych gwiazd naszej kadry powinien być Maxi Oyedele, który ma za sobą bardzo solidną wiosnę w angielskiej National League.

Ważne wypożyczenie i wysokie oceny

Do przełomu 2022 i 2023 roku Oyedele grał głównie w młodzieżowym zespole Manchesteru United, którego jest wychowankiem. W nim syn Polki i Nigeryjczyka prezentował się na tyle dobrze, że niedługo po osiemnastych urodzinach zasłużył na wypożyczenie do zespołu trudnej fizycznie National League.

Na piątym poziomie rozgrywkowym gracz polskiej młodzieżówki radził sobie co najmniej dobrze. W sumie Oyedele rozegrał w barwach zespołu Altrincham dwanaście spotkań, ośmiokrotnie wychodząc w pierwszym składzie. Udało mu się też zdobyć cztery gole, choć jego zadania na boisku były przede wszystkim defensywne.

Ekspert nie ma złudzeń. Oyedele to przyszła gwiazda

Choć póki co Oyedele pokazał się z doskonałej strony na piątym poziomie rozgrywkowym w Anglii, według ekspertów warto obserwować jego karierę. Wszystko ze względu na fakt, że jest on piłkarzem podobnym do Grzegorza Krychowiaka, który w ofensywie nie jest orłem, lecz w defensywie potrafi działać cuda.

- To typ piłkarza, który jest niedoceniany. Nie ma wokół niego wielkiego szumu, ponieważ na boisku wykonuje całą brudną robotę. Nie jest to tak popularne jak zdobywanie bramek i asyst. [...] Z nim w środku pola czujesz, że masz duże szanse na wygraną, ponieważ da ci wszystko. Myślę jednak, że potrzebujesz obok niego kreatywnego gracza, który pomoże wydobyć z niego to, co w nim najlepsze - powiedział wyławiacz polskich talentów dla angielskich klubów, Przemysław Soczyński w rozmowie z WP Sportowefakty.

Na ten moment nie wiadomo, jaka przyszłość czeka Maxiego Oyedele w najbliższych miesiącach. Niewykluczone, że Polaka czeka wypożyczenie do jednej z nieco mocniejszych angielskich drużyn, gdzie nadal zbierałby bardzo cenne doświadczenie.