Kiwior komentuje kontrowersje w meczu Arsenalu. "But mi spadł" [WIDEO]

Arsenal przegrał 0:3 z Brighton i nie był to najlepszy występ Jakuba Kiwiora. Choć Polakowi nie można zarzucić nic przy bramce na 0:1 - tam błąd popełnił sędzia, który nie odgwizdał przewinienia na reprezentancie Polski. Rywal nadepnął na kostkę obrońcy, a ten padł w polu karnym

Jakub Kiwior odniósł się do sędziowania. "Nie wiem, nie widziałem"

Do sytuacji z 50. minuty meczu z Brighton odniósł się już sam Jakub Kiwior. - Poczułem kontakt, but mi spadł. Nawet nie widziałem do końca tej bramki - przyznał i dodał: - Miałem nadzieję, że będzie VAR i gol zostanie anulowany. Niestety sędzia podjął inną decyzję.

W 86. minucie Arsenal przegrywał już dwiema bramkami. - Musieliśmy wrócić do meczu, ale niestety straciliśmy drugą bramkę. Widać było po drużynie, że morale spadły i nie umieliśmy się podnieść - ocenił i dodał: - Na pewno dało się coś zrobić lepiej. Miejmy nadzieję, że w następnych meczach inaczej będzie wyglądał wynik, że to my będziemy grali swoją grę.

Obecnie Arsenal ma już znikome szanse na wywalczenie mistrzostwa Anglii. Manchester City prowadzi z czteropunktową przewagą i ma do rozegrania jeden mecz więcej od "Kanonierów". Czy w Londynie jest jeszcze wiara w tytuł? - Będziemy patrzyli na siebie. Będziemy chcieli wygrać i zdobyć jak najwięcej punktów. Skupimy się na sobie - zakończył Kiwior.

W przyszłym tygodniu londyńczycy zmierzą się z Nottingham Forest (20 maja o 18:30), a za dwa tygodnie na koniec sezonu z Wolverhampton (27 maja o 17:30).