To już pewne! Wiadomo, kto poprowadzi Chelsea w kolejnym sezonie

Padło słynne "here we go"! Mauricio Pochettino będzie od kolejnego sezonu nowym trenerem Chelsea - przekazał Fabrizio Romano. Zastąpi on Franka Lamparda, który w kwietniu ponownie objął zespół po zwolnieniu Grahama Pottera.

